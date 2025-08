U svetu bogatih i slavnih, estetski tretmani za povećanje penisa postaju sve popularniji, a cene ovih postupaka, koji mogu da dosegnu i do 200.000 dolara , ne predstavljaju prepreku za one koji žele da poboljšaju svoj izgled.

Drugačiji stav prema zahvatima muškaraca

"Ljudi to vide na internetu i žele to da urade" , napominje Emer. Osim "hole-toxa", jedan od njegovih popularnijih tretmana je povećanje penisa.

Navodno je bezbolno

Spremni da plate i šestocifrene iznose

"Kada mi neko kaže, 'Oh, to je jako skupo', ja kažem, 'Pa, to je prioritet'. Ako želite rols-rojs, to će vas skupo koštati", tvrdi hirurg.