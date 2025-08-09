Slušaj vest

Mars, planeta akcije, promenio je znak i ušao u Vagu, gde će boraviti do 22. septembra. Ovakva planetarna pozicija doneće povoljne mogućnosti za Vage, Vodolije i Blizance. Mars u Vagi donosi zanimljivu kombinaciju akcije i diplomatije. Ova pozicija ukazuje na osobu koja ne ulazi u sukobe, već traži način da postigne ciljeve kroz kompromis, saradnju i šarm.

Neodlučnost

Ovaj tranzit najviše će uticati na 4 horoskopska znaka Foto: Shuterstock

Mars ovde nije u svojoj prirodnoj energiji jer Vaga, kao znak kojim vlada Venera, teži ravnoteži, lepoti i harmoničnim odnosima, dok Mars predstavlja borbenost, instinkt i direktnu akciju. Zbog toga osobe sa Marsom u Vagi često deluju neodlučno kada treba da preduzmu konkretnu akciju, jer žele da uzmu u obzir mišljenja i potrebe drugih.

Mirno rešavanje konflikata

ilustracija Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Kada odluče da deluju, njihova snaga leži u sposobnosti da usmere energiju na mirno rešavanje konflikata, diplomatske pregovore i borbu za pravdu i jednakost. U partnerskim odnosima mogu biti veoma aktivni, ali i zahtevni, jer očekuju uzajamnu ravnotežu i poštovanje.

Mars u Vagi takođe zna da koristi svoju privlačnost i taktiku kako bi ostvario ono što želi, često kroz suptilne i nenametljive metode. Ova pozicija može ukazivati na talenat za umetnost, pravo, dizajn, ali i sposobnost da bude borac za prava drugih. Mars u Vagi neće prijati Jarčevima, Rakovima i Ovnovima.

