Mars je u ušao u znak Vage i spreman je da promeni put ovim horoskopskim znacima: Očekuju ih konstantni preokreti do 22. septembra
Ova pozicija ukazuje na osobu koja ne ulazi u sukobe, već traži način da postigne ciljeve kroz kompromis, saradnju i šarm.
Mars, planeta akcije, promenio je znak i ušao u Vagu, gde će boraviti do 22. septembra. Ovakva planetarna pozicija doneće povoljne mogućnosti za Vage, Vodolije i Blizance. Mars u Vagi donosi zanimljivu kombinaciju akcije i diplomatije. Ova pozicija ukazuje na osobu koja ne ulazi u sukobe, već traži način da postigne ciljeve kroz kompromis, saradnju i šarm.
Neodlučnost
Mars ovde nije u svojoj prirodnoj energiji jer Vaga, kao znak kojim vlada Venera, teži ravnoteži, lepoti i harmoničnim odnosima, dok Mars predstavlja borbenost, instinkt i direktnu akciju. Zbog toga osobe sa Marsom u Vagi često deluju neodlučno kada treba da preduzmu konkretnu akciju, jer žele da uzmu u obzir mišljenja i potrebe drugih.
Mirno rešavanje konflikata
Kada odluče da deluju, njihova snaga leži u sposobnosti da usmere energiju na mirno rešavanje konflikata, diplomatske pregovore i borbu za pravdu i jednakost. U partnerskim odnosima mogu biti veoma aktivni, ali i zahtevni, jer očekuju uzajamnu ravnotežu i poštovanje.
Mars u Vagi takođe zna da koristi svoju privlačnost i taktiku kako bi ostvario ono što želi, često kroz suptilne i nenametljive metode. Ova pozicija može ukazivati na talenat za umetnost, pravo, dizajn, ali i sposobnost da bude borac za prava drugih. Mars u Vagi neće prijati Jarčevima, Rakovima i Ovnovima.
