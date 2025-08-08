Slušaj vest

Na svom vrhuncu, Labubu lutkice nisu bile tek kolekcionarski predmet, već prava emocionalna valuta.Društvene mreže bile su preplavljene snimcima otvaranja kutija iz kojih su izlazila pastelna stvorenja širokih osmeha i zečjih ušiju, a ograničena "blind box" izdanja rasprodavala su se u minutima.

Vrednost kompanije "Pop Mart" skočila je na gotovo 1,8 milijardi dolara, dok su retke verzije Labubu igračaka na crnom tržištu dosezale cene od nekoliko hiljada dolara, piše Forbes.

Ipak, nedavna zaplena falsifikovanih Labubu lutkica u globalnim racijama, od Šangaja do Velike Britanije, čini se kao prekretnica. Kada zabrinutost oko autentičnosti postane glavna vest, priča se iz viralnog oduševljenja pretvara u priču o krhkosti brenda.

Putnik zaboravio Labubu Foto: Printscreen/Threads/tsa

Početak priče

Labubu je rođen 2015. godine u skicama Kasinga Lunga, kao lik koji je delom mit, a delom igračka. Razvijao se iz nordijskih narodnih priča u nestašne plišane likove koje je prodavao brend How2Work.

Godine 2019. kompanija "Pop Mart" oktupila je prava na intelektualno vlasništvo i pretvorila ga u globalnu senzaciju koristeći takozvani blind box model: kupci nisu znali koju verziju figurice kupuju, što je uz retka i ograničena izdanja stvorilo ogromno interesovanje.

Kada su zvezde poput Lise iz Blackpinka, Rijane i Due Lipe objavile svoje Labubu priveske, posedovanje jednog postalo je znak pripadnosti, a kolekcionari su stvorili zatvorene zajednice i čitavo tržište.

Foto: Shutterstock, Printscreen

Strategija koja je stvorila kult

Genijalnost "Pop Marta" nije ležala samo u "ružnjikavo-slatkom" dizajnu ovih kolekcionarskih igračaka, već i u načinu na koji ih je prodavao. Stvaranje oskudice uključivalo je geografski ciljana izdanja, lutrije putem aplikacije i retke varijante.

Podaci o dužini redova i profilima kupaca koristili su se za buduća izdanja, ne kako bi se smanjila gužva, već kako bi se dodatno podstakla. Ta strategija donela je veće marže, ali i narušila ugled, jer su se frustrirani kupci osećali tretirani kao statistika, a ne kao obožavatelji.

Dve lutkice Labubu Foto: Shutterstock

Kad su falsifikati postali glavna vest

Ovog leta, šangajska policija razbila je mrežu falsifikatora odgovornu za više od 5.000 lažnih Labubu igračaka, koje su se prodavale po 60-70% originalne cene. Istovremeno, kineska carina zaplenila je desetine hiljada lažnjaka, popularno nazvanih "Lafufu".

Kriza falsifikata otkrila je pukotine u lojalnosti. Vrednost originala na crnom tržištu je pala, a poverenje je narušeno. "Pop Mart" je pokušao da zaštiti autentičnost QR kodovima i vodičima, ali šteta je već bila učinjena.

Labubu Foto: Kurir

Nasleđe umesto noviteta?

Stručnjaci se pitaju šta bi bilo da je "Pop Mart" svoje prve obožavatelje doživeo ne kao izvor prihoda, nego kao čuvare brenda.

Mogli su da uvedu ekskluzivne nivoe članstva, rani pristup novim izdanjima, serijalizovane minijature povezane s mitologijom "The Monsters" Kasinga Lunga, pa čak i omoguće dizajnerske saradnje koje bi osmislili sami fanovi. Mogli su da organizuju i događaje uživo na kojima bi se kolekcionari susretali s autorima.

Umesto toga, prevladala je logika oskudice. Iako postoje premium saradnje - na primer s Luvrom ili Koka-Kolom - i iako neke figure na aukcijama postižu cene i do 170.000 dolara, priča se nikad nije dovoljno proširila na širu bazu obožavatelja, koja je s vremenom počela da se raspada.

Labubu je deo čuvenog The Monsters serijala dizajnera Kasinga Luna Foto: Shutterstock

Prelomni trenutak

Možda će se Labubu stabilizirati kao nišni brend za najvernije fanove, a možda će trend potpuno nestati pod najezdom kopija i novih, zanimljivijih proizvoda. Na Redditu i TikToku prevladava utisak da je Labubu "prošao svoj vrhunac", a prosečne cene preprodaje u nekim regijama su pale za više od 50% u poslednjih nekoliko meseci.

Šta nas je ova senzacija naučila?

Uspon Labubua odražava više od pomame za igračkama; čini se da je popunio emocionalnu prazninu u nesigurnim vremenima. Kolekcionarstvo je nudilo smisao, a figurica je postala i statusni simbol, jeftiniji ulazak u svet visoke mode, često viđen kako visi s luksuznih torbica. Međutim, kritičari sada preispituju ekološku cenu takvih mikro-trendova i zavisničku logiku kupovine "naslepo".

Raznobojne tutkice labubu u izlogu radnje Foto: Shutterstock

Kraj ili tek vrhunac?

Put Labubua, od studijske skice do skandala s falsifikatima, pokazuje i moć i rizike emocionalne trgovine. Dok su rana poglavlja bila ispunjena povezivanjem, poslednja otkrivaju narušeno poverenje, raspad zajednice i zamenu stvarne vrednosti pukim uzbuđenjem.

Jer emocionalna trgovina na kraju ne počiva samo na oskudici. Počiva na tome kako se upravlja željom, kako se poštuje učestvovanje i kako se zajednica upliće u samu priču - dugo nakon što su paketi otvoreni.

"Zbogom, Labubu?" Možda. Možda i ne. Ali važnije je ono što sledi. U vremenu u kom je pripadnost važnija od posedovanja, sledeći kolekcionarski hit neće pobediti samo na temelju potražnje - već na temelju odanosti.

