Pravoslavni hrišćani veruju da kađenjem prostora će ukloniti sve negativno, a isti proces obavezan pri svakom crkvenom obredu. Od davnina se u ovom crkvenom ritualu koriste tamjan i briketi, a pre toga u upotrebi je redovno bila takozvana smirna (smola).

Prema predanjima, smirnu za kađenje koristio je Isusu Hrist koji ju je dobio po rođenju zajedno sa zlatnicima, ali se u današnje vreme smirna slabo koristi za kađenje kuće.

Pravoslavni hrišćani veruju da kađenjem prostora će ukloniti sve negativno Foto: Profimedia

Šta je beli dim?

Nakon što tamjan krene da gori počeće da ispušta beli dim za koji se veruje da uništava sve negativne sile, ali i da je pun blagoslova i dobre energije za razliku od crnog dima koji nastaje paljenjem u magijske svrhe ili kada se zapali cigareta, za šta se veruje da je negativno.

Takođe, veruje se da tamjan sam po sebi nosi zdravlje i blagodeti u svaki dom koji njime prostor okadi, pa se iz tih razloga i svima savetuje. U knjizi proroka Malahija navedeno je da će se u Mesijanska vremena od istoka do zalaska sunca Bogu prinositi čista žrtva i kandilo. Pod "čistom žrtvom" podrazumeva se sveto pričešće, a pod "kandilom" kađenje tamjanom, barem su tako naveli najraniji hrišćanski pisci, poput Svetog mučenika Justina.

Smirnu za kađenje koristio je Isusu Hrist Foto: Profimedia

Kada sveštenik kadi kuću

Kada sveštenik dođe da okadi kuću on tada kadi i ikone i sve prisutne, a one koji sticajem okolnosti nisu tu spominje u molitvi. Veruje se da kađenjem ljudi postaju bliži u molitvama Gospodu koji će im zauzvrat dati osvećenje. Prema verovanjima crkve tamjan simbolizuje podizanje uma i srca vernika ka nebu tokom molitvi. Kađenje kuće obavezno je svake nedelje i praznicima, a kandilo bi trebalo da stoji ispred ikone. Kandilo i plamen simbolizuju svetlost Hristove nauke i svetlost života svetitelja ispred čije ikone se kandilo pali. Ono takođe ukućanima stavlja na znanje svetost života.

Kako okaditi kuću?

U kadionicu treba da stavite grumen briketa, a na njega par zrna tamjana. Briket upalite šibicom ili upaljačem i kada krene da gori i tamjan da se dimi možete započeti molitvu. Kadionicu uvek držite u desnoj ruci i pravite pokrete u obliku krsta. Kada kadite, okadite sve ukućane koji su prisutni, a nakon toga položite kadionicu ispod ikona ili na neko posebno mesto i ostavite da tamjan izgori do kraja i prestane da dimi.

