Kod kađenja kuće obavezno je da ispoštujete jedno sveto pravilo: Mnogi ga ignorišu, a ne znaju šta to znači
Prema verovanjima crkve tamjan simbolizuje podizanje uma i srca vernika ka nebu tokom molitvi.
Pravoslavni hrišćani veruju da kađenjem prostora će ukloniti sve negativno, a isti proces obavezan pri svakom crkvenom obredu. Od davnina se u ovom crkvenom ritualu koriste tamjan i briketi, a pre toga u upotrebi je redovno bila takozvana smirna (smola).
Prema predanjima, smirnu za kađenje koristio je Isusu Hrist koji ju je dobio po rođenju zajedno sa zlatnicima, ali se u današnje vreme smirna slabo koristi za kađenje kuće.
Šta je beli dim?
Nakon što tamjan krene da gori počeće da ispušta beli dim za koji se veruje da uništava sve negativne sile, ali i da je pun blagoslova i dobre energije za razliku od crnog dima koji nastaje paljenjem u magijske svrhe ili kada se zapali cigareta, za šta se veruje da je negativno.
Takođe, veruje se da tamjan sam po sebi nosi zdravlje i blagodeti u svaki dom koji njime prostor okadi, pa se iz tih razloga i svima savetuje. U knjizi proroka Malahija navedeno je da će se u Mesijanska vremena od istoka do zalaska sunca Bogu prinositi čista žrtva i kandilo. Pod "čistom žrtvom" podrazumeva se sveto pričešće, a pod "kandilom" kađenje tamjanom, barem su tako naveli najraniji hrišćanski pisci, poput Svetog mučenika Justina.
Kada sveštenik kadi kuću
Kada sveštenik dođe da okadi kuću on tada kadi i ikone i sve prisutne, a one koji sticajem okolnosti nisu tu spominje u molitvi. Veruje se da kađenjem ljudi postaju bliži u molitvama Gospodu koji će im zauzvrat dati osvećenje. Prema verovanjima crkve tamjan simbolizuje podizanje uma i srca vernika ka nebu tokom molitvi. Kađenje kuće obavezno je svake nedelje i praznicima, a kandilo bi trebalo da stoji ispred ikone. Kandilo i plamen simbolizuju svetlost Hristove nauke i svetlost života svetitelja ispred čije ikone se kandilo pali. Ono takođe ukućanima stavlja na znanje svetost života.
Kako okaditi kuću?
U kadionicu treba da stavite grumen briketa, a na njega par zrna tamjana. Briket upalite šibicom ili upaljačem i kada krene da gori i tamjan da se dimi možete započeti molitvu. Kadionicu uvek držite u desnoj ruci i pravite pokrete u obliku krsta. Kada kadite, okadite sve ukućane koji su prisutni, a nakon toga položite kadionicu ispod ikona ili na neko posebno mesto i ostavite da tamjan izgori do kraja i prestane da dimi.
