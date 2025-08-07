Dnevni horoskop za 7. avgust: Bikovi rešavaju porodičan problem, Lavovi pate od migrene, a Vage željne veselja
Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.
Dnevni horoskop za četvrtak, 7. avgust, mnoge pripadnike Zodijaka navešće da se pozabave tuđim problemima, a pojedini horoskopski znaci biće fokusirani na zdravlje. Pogledajte šta su astrolozi predvideli za vaš horoskopski znak.
OVAN
Retka planetarna konfiguracija nalaže opreznije postupke i provere pre ulaska u investicije. Slobodne Ovnove danas očekuje veliki korak napred u zbližavanju sa osobom s kojom su se do sada svakodnevno viđali. Reuma.
BIK
Pazite da ne uletite nepromišljeno u posao zbog kojeg biste kasnije mogli da pretrpite gubitak. Oprez s novom saradnjom. Danas ćete uspešno rešiti problem jednog od svojih ukućana. Konstruktivan razgovor s partnerom. Osetljivost grla.
BLIZANCI
Oprez u komunikaciji, jer bi stvari lako mogle da izmaknu kontroli. Rizične investicije se ne preporučuju. Zajednički izlazak s partnerom poboljšaće između vas atmosferu, koja je ranije bila narušena. Prehlada.
RAK
Planetarni aspekti u vašem polju komunikacija donose proširenje saradnika, ali pazite, jedna pogrešna reč može narušiti odnos. Nesuglasice s partnerom pokrenuće stara sporna pitanja koja se tiču zajedničke budućnosti. Glavobolja.
LAV
Nepovoljan dan za važne odluke i rizična ulaganja. Čuvajte se nekih saradnika koji s vama grade rivalski odnos. Dopada vam se osoba koju viđate svaki dan na poslu, a ovaj dan vam može doneti priliku za zbližavanje. Migrena.
DEVICA
Danas možete dobiti veoma važne vesti što se tiče vaših velikih ambicija i prelaska na bolju poziciju. Uživate podršku uticajne osobe. Povoljan period da Device pronađu svoju srodnu dušu, i to preko prijatelja ili saradnika. Nervoza.
VAGA
Ovaj dan donosi dugoočekivano pravno rešenje problema. Uspeh vas očekuje u javnim nastupima i prezentacijama. Na ljubavnom planu započinjete novo poglavlje, i to sa osobom koju ste ranije upoznali na nekoj proslavi. Smanjite unos alkohola.
ŠKORPIJA
Stvari na poslu će se odvijati prema vašim očekivanjima, ali komunikacija s jednim saradnikom može biti posebno problematična. Muči vas sumnja u partnera, ponaša se kao da igra neku igru i promenljivog je raspoloženja. Preterujete sa slatkišima.
STRELAC
Ovo je period efikasnih rešenja, kad vam se mnoga vrata otvaraju. Uspeće vam za rukom da ostvarite prioritetni cilj. Danas prosto zračite šarmom, pa će se među brojnim obožavaocima naći i ona prava osoba. Bolovi u kolenima.
JARAC
Uticaj planeta danas može biti negativan po vaš odnos s nadređenima i što se tiče vaše procene. Romantična atmosfera prožima vaš odnos s partnerom. Očekuje vas zajedničko putovanje. Pad imuniteta.
VODOLIJA
Danas ne pokrećite osetljive teme u komunikaciji na poslu, distancirajte se od svega. Odličan period za one koji se bave kreativnim zanimanjima. Partner se ponaša prema vama kako dolikuje i vaš odnos se poboljšava. Loša cirkulacija.
RIBE
Danas je idealan trenutak da plasirate svoje inventivne ideje pred saradnicima. Vaši planovi će naići na opšte odobravanje. Očekuje vas obnavljanje komunikacije s nekad veoma bliskom osobom. Novi početak. Bolovi u kolenima.
