U poslednjoj emitovanoj epizodi kviza "Slagalica" dogodila se nesvakidašnja situacija kada su obojici takmičara oduzeli po pet poena

Naime, takmičari Marko Šepić i Milan Martić kada su stigli do igre "Ko zna zna" dobili su pitanje koje je glasilo: "Koji ruski konstruktor oružja je dizajnirao jurišnu pušku AK-47, kao i kasnije modele AKM i AK-7?"

Oba takmičara su se javila sa ponuđenim odgovorom, a takođe im je odgovor bio isti a to je: "Aleksandar Kalašnjikov". Međutim voditeljka Kristina Radenković rekla je da odgovor nije u potpunosti tačan, a zatim je objasnila zbog čega ne mogu da ga prihvate. 

- "Mihail Kalašnjikov" je tačan odgovor. Nažalost, Marko i Milane, ne možemo da prihvatimo "Aleksandar Kalašnjikov" kao tačan odgovor. Da ste rekli samo "Kalašnjikov" priznali bismo, ali pogrešno ime, tako da smo vam oduzeli po 5 poena na ovom pitanju - objasnila je voditeljka.

Nakon prve partije, Marko Šepić je stekao prednost i trenutno vodi rezultatom 145:78 protiv Milana Martića, a ko će od njih proći dalje saznaće se nakon večerašnjeg revanša. 

