Putovanja često nisu samo prilika za razgledanje znamenitosti i uživanje u lokalnoj hrani, već i šansa da se iz prve ruke osete razlike u svakodnevnim navikama različitih naroda. Tada, i oni najsitniji detalji - kada se posmatraju očima turista - mogu postati pravi mali kulturni šok.

Jednu takvu situaciju doživela je Tiktokerka Andrija, koja trenutno istražuje Balkan i beleži utiske sa svakog koraka. Na njenoj mapi destinacija našla se i Srbija, tačnije Subotica, gde je, osim mnogih stvari koje su je oduševile, zabeležila i jedan prizor koji ju je, kako kaže, ostavio zbunjenom. O njemu je pričala na svom TikTok profilu "Andria’s Adventure"..

"Upravo sam sišla s autobusa iz Subotice u Srbiji. Dosta sam se vozila autobusom tokom svog putovanja Balkanom, a jedna stvar koja je pomalo čudna je kako se ljudi guraju da uđu", rekla je ona te dodala da je to potpuno suprotno od onoga na šta je navikla – jer, kako kaže, u autobuse obično ulazi poslednja, pošto joj je neprijatno da se gura s ostalim putnicima.

"Sa nelagodom sve to gledate"

Ipak, to nije bilo jedina čudna stvar koju je spazila.

"Kada uđu u autobus, stave torbu pored sebe. Obično su to dva sedišta, pa 'čuvaju' drugo mesto i uopšte vas ne gledaju u oči. Tako da hodate autobusom i s nelagodom tražite gde možete da sednete. Na kraju morate nekoga zamoliti da pomeri svoju torbu kako biste mogli da sednete. Smešno je i na kraju sve ispadne dobro, ali rekla bih da je to neobičan fenomen u vožnji autobusom ovde", dodala je ona kroz smeh.

U komentarima su usledili različiti komentari.

"Dobrodošla u Hunger Games: balkansko izdanje", glasi jedan od njih.

"Prelepa je"

Uprkos tom malom kulturološkom šoku, Andrija je na TikToku objavila još nekoliko snimaka iz Subotice, a njeni utisci o ovom vojvođanskom gradu su više nego pozitivni. A od kulturnih znamenitosti posebno je bila oduševljena sinagogom, nazvavši je najlepšom u kojoj je ikada bila.

"Kao i na mnogim mestima u Srbiji, ovde nema nikog osim mene. Prelepa je, i spolja i iznutra. Jako mi se sviđa opuštena atmosfera na gradskim ulicama. Probala sam različita jela, hrana je odlična, a cene su razumne. Posebno je lepo sedeti u centru grada uveče, grad izgleda kao da je namenjen svima", zaključila je.

