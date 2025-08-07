Slušaj vest

Prema astrologiji, horoskopski znak koji se najčešće smatra sklonim preljubi jeste Blizanci.

Zašto Blizanci?

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Njihova dvostruka priroda: Simbol Blizanaca su dve figure, što ukazuje na njihovu unutrašnju dualnost i potrebu za raznolikošću.

Brzo im dosadi: Ako im veza postane monotona, lako počinju da traže uzbuđenje negde drugde.

Flert im je prirodan: Čak i kada su u vezi, često flertuju iz navike ili potrebe za komunikacijom i potvrdom.

Mentalna stimulacija: Ako nemaju intelektualnu povezanost sa partnerom, brzo gube interesovanje.

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Među ostalim znacima koji se često pominju kao skloni preljubi su i Strelac, koji voli slobodu, teško se vezuje i avanturističkog je duha. Tu je i Škorpija – iako su veoma strastveni i odani kada vole, njihova tajanstvena priroda može skrivati paralelne veze. Vaga pak žudi za pažnjom i romantikom, pa ponekad traži potvrdu izvan veze.

Važno je znati da horoskopski znak ne određuje nečiji karakter niti opravdava preljubu. Osobine, vrednosti i životna iskustva osobe imaju daleko veći uticaj od položaja planeta.

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?