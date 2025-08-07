Slušaj vest

Prema astrologiji, horoskopski znak koji se najčešće smatra sklonim preljubi jeste Blizanci.

Zašto Blizanci?

profimedia-0946235273.jpg
Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Njihova dvostruka priroda: Simbol Blizanaca su dve figure, što ukazuje na njihovu unutrašnju dualnost i potrebu za raznolikošću.

Brzo im dosadi: Ako im veza postane monotona, lako počinju da traže uzbuđenje negde drugde.

Flert im je prirodan: Čak i kada su u vezi, često flertuju iz navike ili potrebe za komunikacijom i potvrdom.

Mentalna stimulacija: Ako nemaju intelektualnu povezanost sa partnerom, brzo gube interesovanje.

profimedia-0946235298.jpg
Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Među ostalim znacima koji se često pominju kao skloni preljubi su i Strelac, koji voli slobodu, teško se vezuje i avanturističkog je duha. Tu je i Škorpija – iako su veoma strastveni i odani kada vole, njihova tajanstvena priroda može skrivati paralelne veze. Vaga pak žudi za pažnjom i romantikom, pa ponekad traži potvrdu izvan veze.

Važno je znati da horoskopski znak ne određuje nečiji karakter niti opravdava preljubu. Osobine, vrednosti i životna iskustva osobe imaju daleko veći uticaj od položaja planeta.

(Kurir.rs/Story.hr)

Ne propustiteZanimljivostiOvi pripadnici Zodijaka uleću iz veze u vezu: Pre će biti sa bilo kim nego sami sa sobom
368830_ljubavnihoroskop-3_ls.jpg
ZanimljivostiVeliki indijski horoskop za avgust: Ovaj znak mora da pazi na ishitrene poteze, njima se otvaraju novi putevi, a oni će osetiti veliku napetost
profimedia0071770795.jpg
ZanimljivostiJedan pripadnik Zodijaka biće najsiromašniji znak u avgustu: Jedva će krpiti kraj s krajem
novcanik.jpg
ZanimljivostiOvaj horoskopski znak je najomraženiji: Misli jedno, radi drugo, niko ne želi da bude u njegovom društvu
profimedia0327907823.jpg

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?

DA LI ZNATE ŠTA JE MUNDALNA ASTROLOGIJA? Stvari će se vratiti u normalu, evo i kada (KURIR TV) Izvor: Kurir televizija