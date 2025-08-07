Oni su najveći švaleri u horoskopu: Ovaj horoskopski znak najskloniji je preljubi
Pogledajte da li u pitanju baš vaš horoskopski znak
Prema astrologiji, horoskopski znak koji se najčešće smatra sklonim preljubi jeste Blizanci.
Zašto Blizanci?
Njihova dvostruka priroda: Simbol Blizanaca su dve figure, što ukazuje na njihovu unutrašnju dualnost i potrebu za raznolikošću.
Brzo im dosadi: Ako im veza postane monotona, lako počinju da traže uzbuđenje negde drugde.
Flert im je prirodan: Čak i kada su u vezi, često flertuju iz navike ili potrebe za komunikacijom i potvrdom.
Mentalna stimulacija: Ako nemaju intelektualnu povezanost sa partnerom, brzo gube interesovanje.
Među ostalim znacima koji se često pominju kao skloni preljubi su i Strelac, koji voli slobodu, teško se vezuje i avanturističkog je duha. Tu je i Škorpija – iako su veoma strastveni i odani kada vole, njihova tajanstvena priroda može skrivati paralelne veze. Vaga pak žudi za pažnjom i romantikom, pa ponekad traži potvrdu izvan veze.
Važno je znati da horoskopski znak ne određuje nečiji karakter niti opravdava preljubu. Osobine, vrednosti i životna iskustva osobe imaju daleko veći uticaj od položaja planeta.
(Kurir.rs/Story.hr)
