Meštanin italijanskog grada Krema, Mauro Benzoni (45), prošle godine putem interneta kupio je polovni drveni ormar za 200 evra, a nakon godinu dana stajanja u njegovoj kućici na selu odlučio je da ga restauira kada je pronašao nešto što ga je šokiralo.

Naime, Benzoni je otkrio skriveno duplo dno u njemu poštanske štedne obveznice iz ranih 1990-ih. Ukupna vrednost papira iznosila je tadašnjih 18 miliona italijanskih lira, što sa obračunatim kamatama danas dostiže skoro 190.000 evra. Međutim, obveznice mogu da unovče samo zakonski naslednici zbog čega je Benzoni podneo prijavu u policiji i pride angažovao advokata.

Stari drveni ormar Foto: Zoonar/Baloncici, Zoonar GmbH / Alamy / Profimedia

- Iako sam mogao da ih zadržim, znao sam da to nije ispravno. Prijavio sam slučaj nadležnima i sada tražim prave vlasnike ili njihove naslednike - kazao je Benzoni, prenosi Corriere della Sera.

Imena koja su se našla na obveznicama su Karla i Frančeska De Martino, koje su rođene početkom 20. veka i smatra se da su verovatno preminule, zbog čega je pokrenuta potrega za prvim živim naslednicima u Lombardiji jer oni imaju jednaka prava na povraćaj novca. Takođe, prema zakonu, pronalazaču pripada 10% vrednosti kao nagrada.

Vrlo je važno da se naslednici pronađu do 2032. godine jer će nakon toga izgubiti na vrednosti zbog čega je Benzoni pozvao sve ljude koji smatraju da su naslednici da se jave njemu ili policiji.

