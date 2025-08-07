Slušaj vest

Mo Gavdat, bivši glavni poslovni direktor Google X-a, smatra da je ideja da će veštačka inteligencija otvoriti nova radna mesta – potpuno besmislena. Prema njegovim rečima, čak su i nesposobni direktori kompanija sledeći na udaru automatizacije, jer će veštačka opšta inteligencija (AGI) uskoro raditi sve bolje od ljudi.

– Verujem da je to 100% glupost – rekao je Gavdat u popularnom podkastu The Diary of a CEO. – Najbolji u svom poslu će opstati. Najbolji softverski inženjer, onaj koji poznaje arhitekturu sistema i tehnologiju, zadržaće svoje mesto – ali samo još neko vreme.

Samo najbolji će opstati – privremeno

Gavdat, koji je tri decenije proveo u tehnološkom sektoru i danas piše knjige o razvoju veštačke inteligencije, smatra da će se u narednih 5 do 15 godina suočiti s pravom apokalipsom kada su u pitanju radna mesta. Kompanije poput Duolinga, Klarne i Workday-a već su otpustile veliki broj zaposlenih ili potpuno prestale da zapošljavaju ljude, pripremajući se za dominaciju veštačke inteligencije.

Ali, upozorava Gavdat, ni izvršni direktori ne bi trebalo da se raduju prebrzo.

– Direktorima je sjajno što mogu da otpuste ljude, uštede novac i povećaju produktivnost. Ali ono o čemu ne razmišljaju jeste – veštačka inteligencija će zameniti i njih – rekao je Gavdat. – AGI će biti bolji u svemu, pa i u vođenju kompanije. Doći će vreme kada će većina nesposobnih izvršnih direktora biti zamenjena.

"Problem nisu mašine – problem su ljudi"

Iako zvuči kao distopijska budućnost u kojoj roboti vode kompanije, Gavdat ne vidi AI kao glavnog krivca za nestanak poslova. Prema njegovom mišljenju, pohlepni direktori i sistem vrednosti savremenog kapitalizma krivi su za to što tehnologija preuzima svet.

– AI sam po sebi nije loš – loš je vrednosni sistem čovečanstva u trenutku kada dolazi do tehnološke revolucije – objasnio je. – A današnji dominantni sistem je kapitalizam, koji se svodi na jednu stvar: zamenu radne snage jeftinijim rešenjem.

"Zli lideri treba da budu zamenjeni – AI bi mogao biti bolji"

Veštačka inteligencija već sada nadmašuje ljude u mnogim poslovima: kodiranju, korisničkoj podršci, analizi tržišta i administraciji. Mo Gavdat veruje da će uskoro biti bolja i od najmoćnijih političkih lidera, te smatra da bi to moglo da bude dobro za čovečanstvo.

– Jedini način da svet postane bolje mesto jeste da zli ljudi na vrhu budu zamenjeni veštačkom inteligencijom – rekao je Gavdat. – Ako se to ne desi, izgubiće svoju moć.

Smatra i da će političari koji žele da zadrže svoju poziciju morati sami sebe da zamene AI-jem – inače će izgubiti svaku prednost.

Potrebna je hitna regulacija

Mo Gavdat nije jedini koji upozorava na opasnosti. Sam Altman iz OpenAI-a i izvršni direktor Gugla, Sundar Pičai, više puta su naglašavali koliko je važno da se AI strogo reguliše.

Altman je još 2023. godine napisao da će čovečanstvo uskoro morati da uspostavi telo poput Međunarodne agencije za atomsku energiju (IAEA) koje bi nadgledalo razvoj superinteligentnih sistema.

– Potrebna je međunarodna organizacija koja bi proveravala bezbednosne standarde, sprovodila revizije i imala ovlašćenja da ograniči obim razvoja AI-ja – poručio je Altman.

