Dnevni horoskop za 8. avgust 2025. Detaljna astrološka prognoza za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta očekuje svaki znak horoskopa ovog petka.
OVAN
Aspekti u vašem polju karijere doneće vam bolju organizaciju i napredak u pogledu kruga nadležnosti. Sledi vam zanimljiv izlazak s partnerom. Slobodne Ovnove očekuje sudbinsko poznanstvo. Vrtoglavica, koja može biti posledica problema s pritiskom.
BIK
U situaciji ste da pokrenete niz promena na poslu. Finansijska situacija sve je bolja. Ovaj dan može vam doneti kulminaciju dugo potiskivanog problema i u isti mah prevazilaženje nečeg spornog u vezi. Zadržavanje vode u organizmu. Pribegnite odgovarajućim čajevima.
BLIZANCI
Akcenat čitavog ovog dana je na povećanom obimu posla i novim pregovorima. Očekuje vas iznenadni dobitak. Slobodnim Blizancima sledi poznanstvo s veoma srodnom osobom, s kojom je ubrzo moguće zbližavanje. Pad imuniteta. Unosite veće količine voća i povrća.
RAK
Ovaj dan donosi moćnu energiju u vašem polju saradnje i javnosti. Pruža vam se prilika za unosnu saradnju. Povremene razmirice s partnerom poslužiće samo kao začin u vašem odnosu. Glavobolja, koja je postala učestala, može preći u migrenu.
LAV
Danas možete pokrenuti jedan veliki projekat, a u vezi s tim imaćete brojne sastanke i dogovore. Napredak na finansijskom planu. Slobodni Lavovi mogu da upoznaju atraktivnu osobu preko posla ili na društvenom skupu. Tahikardija, koja se mora ispitati.
DEVICA
Sadašnji aspekti omogućiće vam veliki korak napred u karijeri. Podrška uticajne osobe. Uspešno se dogovarate s partnerom o svemu i to će se ispoljiti u vidu prelaska na viši nivo kvaliteta zajedništva. Odlično se osećate, privlačite svojom pozitivnošću.
VAGA
Završavate jedan ciklus u karijeri i krećete u nešto sasvim novo. Ne bi trebalo da brinete, uspešno ćete se snaći u novoj ulozi. Danas možete sresti bivšu ljubav i evocirati uspomene. I dalje imate osećanja. Problemi sa zubima, upala desni.
ŠKORPIJA
Ovi dani imaju poseban značaj za vas, jer polažete temelj za dugoročnu saradnju i poslovanje. Ovaj dan za Škorpije donosi jak emotivni naboj i priliku da započnu nešto ozbiljno sa osobom s kojom su više prijatelji. Prehlada.
STRELAC
Očekuju vas povoljne reakcije na vaše nove ideje. Uspeh vam predstoji preko javnih nastupa i prezentacija. Sudbinski susret sa osobom s kojom vas mogu upoznati prijatelji ili saradnici ostaviće na vas snažan utisak. Probavne smetnje.
JARAC
Idealan period za vas ako želite da razvijete privatni biznis ili započnete saradnju s nekim prijateljima. Negativnu atmosferu između vas i partnera stvaraju osobe koje nastoje da vam se umešaju u odnos. Reumatični zglobovi.
VODOLIJA
Sastanak iza zatvorenih vrata i atmosfera neizvesnosti biće dominantne teme ovog perioda. Očekuju vas bitne odluke. Vaša odsutnost u ponašanju prema partneru budi sumnju. Važno je da na vreme otvoreno razgovarate. Pad imuniteta, često obolevate.
RIBE
Period kad uspostavljate važne poslovne kontakte doneće vam čvrste temelje za dalje poslovanje. Dobar period za početak biznisa. Gledajte na ljubav realno, pazite da se ne razočarate u osobu s kojom redovno izlazite. Problemi s kilogramima, težinom.