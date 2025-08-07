Slušaj vest

Nova biografija donosi uznemirujuće tvrdnje o privatnom životu vojvode od Jorka, princa Endrjua, i njegove bivše supruge Sare Ferguson. Knjiga Entitled: The Rise and Fall of the House of York, autora i istoričara Endrjua Launija, bavi se njegovim odnosima sa ženama, misterioznim finansijama, kao i nesrećnim prijateljstvom sa sramno poznatim američkim finansijerom Džefrijem Epstajnom.

1. Veza sa Epstajnom

Iako je princ Endrju tvrdio da je Epstajna upoznao 1999. godine, autor navodi da su on i Sara zapravo poznavali Epstajna skoro deceniju ranije. Launi piše da je Endrju bio laka meta za „zmiju poput Epstajna“, te da ga je Epstajn koristio kao „korisnog idiota“ koji mu je davao ugled, pristup političarima i poslovnim prilikama. Američki biznismen i osuđeni prevarant Stiven Hofenberg, inače Epstajnov „mentor“, izjavio je da je Endrju bio njegov „Super Bowl trofej“.

2. Tajne prosleđene stranim službama

Prema knjizi, kompromitujući materijal o princu Endrjuu je možda završio u rukama izraelskog Mosada, saudijskih vlasti i čak obaveštajnih službi pokojnog libijskog lidera Muamera Gadafija. Autor se poziva na dokumentarac kanadskog novinara Ijana Halperina, u kojem su tvrdnje navodno potvrđene iz krugova bliskih princu. Iako su neke Epstajnove žrtve tvrdile da je on posedovao snimke moćnika u seksualnim činovima sa ženama, takvi dokazi nikada nisu javno objavljeni.

3. Da li je i Putin došao do informacija?

Launi navodi da je kompromitujući materijal o princu Endrjuu možda završio i u Rusiji. On se osvrće na ranije izveštaje o zabrinutosti britanske obaveštajne službe, prema kojima je bivši američki marinac i pomoćnik šerifa iz Palm Biča, Džon Mark Dugan, pobegao u Rusiju sa kopijama dokumenata iz istrage o Epstajnu. Dugan je navodno bio u kontaktu s Pavlom Borodinom, mentorom Vladimira Putina. „U fajlovima ima mnogo videa i skeniranih dokumenata“, rekao je Dugan, dodajući da ih nije gledao.

4. Sukobi sa Harijem i Megan

Prema tvrdnjama iz knjige, princ Hari je navodno fizički napao princa Endrjua tokom porodičnog okupljanja 2013. godine, što je Hari kategorično demantovao. Još jedna tvrdnja – da je Endrju ismevao brak Harija i Megan i predviđao mu kratak rok – takođe je demantovana. Portparol para je potvrdio da su poslali pravno pismo listu Daily Mail u vezi sa ovim tvrdnjama.

Nakon optužbi protiv Megan za zlostavljanje osoblja, koje ona negira, Launi navodi da je Bakingemska palata očekivala slične, čak i ozbiljnije žalbe na ponašanje princa Endrjua – uključujući psovke, teške zahteve i zlostavljanje zaposlenih. Neki tvrde da izveštaj o Megan nikada nije objavljen jer bi doveo u pitanje i ponašanje kraljičinog sina.

5. Mračne finansijske tajne

Bez jasnog izvora prihoda osim penzije iz Kraljevske mornarice, moguće nasledstva i finansijskih „poklona“ prvo od kraljice, a sada od kralja Čarlsa, autor se pita kako Endrju finansira luksuzni život. U knjizi se posebno ističe posed od 30 soba – Royal Lodge – koji je renovirao za 7,5 miliona funti i čije održavanje godišnje košta oko 250.000 funti.

Autor podseća i na slučaj iz 2022. kada se 750.000 funti turske milionerke Nebahat Isbilen našlo na Endrjuovom računu u banci Coutts. Novac je, kako tvrdi njegov kabinet, bio „poklon“ za venčanje princeze Beatris, ali je naknadno vraćen. Takođe se navodi Endrjuov odmor u Tunisu sa osuđenim krijumčarom oružja iz Libije, Tarekom Kaitunijem, koji je princezi poklonio dijamantsku ogrlicu vrednu 18.000 funti za njen 21. rođendan.

6. Privatni život pun skandala

U knjizi se navode šokantne tvrdnje o seksualnom životu princa Endrjua, uključujući jednu iz Bangkoka, gde je navodno u njegovu hotelsku sobu tokom jednog boravka dovedeno preko 40 žena. „Osoblje hotela je naviklo na goste koji dovode devojke, ali su bili zapanjeni kada su videli da više od deset njih dnevno ide kod Endrjua“, piše autor.

Pored toga, opisuje se i njegov vulgaran smisao za humor i epizode verbalnog zlostavljanja osoblja, uključujući trenutak kada je jednog radnika nazvao „jeb***m imbecilom“ jer nije pravilno oslovio kraljicu majku.

