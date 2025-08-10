Slušaj vest

Mnogi od nas čim čuju prve tonove španske muzike odmah pomisle na romantično veče, ali da baš i nije tako pokazala je influenserka Jovana Mijović, poznatija kao Jovanilla.

Naime, Jovanilla je snimila video koji je pratioce širom Srbije doveo do suza, a kojim je pokazala da španska muzika i nije baš najromantičnija na svetu. Na video snimku koji je objavila kratko je napisala: "Španska muzika je tako romantična", a zatim je na daljinskom upravljaču koji joj je poslužio kao mikrofon zapevala uz špansku pesmu koju je pratio prevod. Iako se slušajući muziku i prelep glas španskog pevača može pomisliti da je u pitanju prava ljubavna pesma, situacija je zapravo potpuno drugačija. 

- Gnjido. Zmijo otrovnice. Ljudski odronu. Mrzim te iz dna duše. Pacovčino sa dve noge. Tebi se obraćam, jer je i najružnija  bubašvaba u poređenju sa tobom najslađa na svetu - napisala je Jovana prevod pesme, a u komentarima su mnogi smejali do suza.

Naravno, bilo je i onih koji su sugerisali da prevod nije tačan, ali im je Jovanilla objasnila da je u prevodu izuzetno važno da se vodi računa o kontekstu kako bi se pravilo uradila adaptacija na jezik na koji se prevodi. 

