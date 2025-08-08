Slušaj vest

Tranzit Meseca u konjunkciji sa Plutonom donosi velike emotivne preokrete za četiri horoskopska znaka, počev od 8. avgusta 2025. godine. Ova astrološka pojava pojačava emocije, iznosi potisnute istine na površinu i pokreće duboke unutrašnje promene – i to najviše kod Raka, Vage, Strelca i Jarca.

Ovaj tranzit najviše će uticati na 4 horoskopska znaka Foto: Shuterstock

Rak će se osloboditi svoje emotivne ljušture i otvoriti se za pozitivne promene koje su do sada bile van njegove zone komfora. Vaga više neće moći da krije emocije i biće primorana da otvoreno pokaže kako se zaista oseća – što će je, iako neprijatno u trenutku, na kraju osloboditi. Strelac će se suočiti sa istinom koju je dugo izbegavao. Iako to može delovati kao neprijatan šok, zapravo će ga podstaći na neophodnu ličnu transformaciju. Jarac će shvatiti da više ne može da živi po tuđim pravilima i da je došlo vreme da prigrli svoju autentičnost i sopstveni put, oslobađajući se tuđih očekivanja.

Tranzit će najviše uticati na emotivne promene Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Ovaj dan donosi emotivna otkrovenja, suočavanje sa sobom i mogućnost da se krene u novu životnu fazu – iskreniju i slobodniju.

(Kurir.rs/NajŽena)

