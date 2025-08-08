Rak će se osloboditi svoje emotivne ljušture i otvoriti se za pozitivne promene koje su do sada bile van njegove zone komfora. Vaga više neće moći da krije emocije i biće primorana da otvoreno pokaže kako se zaista oseća – što će je, iako neprijatno u trenutku, na kraju osloboditi. Strelac će se suočiti sa istinom koju je dugo izbegavao. Iako to može delovati kao neprijatan šok, zapravo će ga podstaći na neophodnu ličnu transformaciju. Jarac će shvatiti da više ne može da živi po tuđim pravilima i da je došlo vreme da prigrli svoju autentičnost i sopstveni put, oslobađajući se tuđih očekivanja.