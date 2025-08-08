KAŽU DA JE DANAS NAJMOĆNIJI DAN U GODINI! Astrološkinja za Kurir televiziju otkriva: Čuda se dešavaju, snovi se ispunjavaju, ali morate da se ovako ponašate
"Lavlja kapija krenula 26. jula i traje do 12. avgusta. Naravno, 8, 9. i 10. je najjača frekvencija"
Današnji dan, 8. avgust astrolozi smatraju jednim od najmoćnijih datuma, jer kako kažu, kombinacija 08.08. ima jaku energiju, pa je reč i o magičnom datumu.
Jutarnji program Kurir televizije Redakcija ovim povodom konsultovao je astrološkinju i psihološkinju Anu Rakić Đuričić, koja je objasnila zbog čega neki ovaj datum smatraju posebnim.
- U suštini, 8. avgust je najmoćniji, ali treba zaokružiti da je ta Lavlja kapija krenula 26. jula i ona traje do 12. avgusta. Naravno, 8, 9. i 10, tu je najjača frekvencija. To je ono što bih ja sugerisala i astrološki i psihološki. Svi mi imamo neke lepe želje, neke planove, ciljeve u životu. E sad, ta neka kosmička energija koja je za nas veoma jaka i snažna, za svaki horoskopski znak, iako se sve to dešava u sazvežđu lava, treba se koncentrisati na te neke lepe želje, na najjače ciljeve koje imamo i naravno, čuda se dešavaju, a za one koji veruju čuda se ispunjavaju - kaže Ana Rakić Đuričić.
Sagovornica Kurir televizije posebno se osvrnula i na još jednu simboliku današnjeg datuma.
- Kada bih morala da sve sažmem samo u par reči, taj 8. simbolično treba da bude novi početak. Ne treba se opet ni tu negde ograničavati. Recimo, neko mašta o nekoj velikoj ljubavi ili o ozvaničenju ili proširenju porodice, neko o velikom poslu. Pa pokušajte da se koncentrišete na sve što vam je prioritet jer to je novi početak - smatra Ana Rakić Đuričić.
