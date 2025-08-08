Slušaj vest

Vikend horoskop za period od 8. do 10. avgusta otkriva koliko su svakom znaku Zodijaka zvezde naklonjene i koje su to stvari na kojima treba da porade na polju ljubavi i porodice, a šta se preporučuje za zdravlje i lični razvoj.

Ovan

U ovom periodu očekuje neočekivana iskra u vezi. Intuicija vam je na visokom nivou, pa je pravo vreme za iskrene razgovore i zbližavanje sa voljenima. Možete organizovati prijatno veče ili istražiti novo mesto u gradu bez velikih troškova. Zvezde vam daju snagu da izrazite osećanja i stvorite nezaboravne uspomene, jačajući emotivne veze. Iskoristite energiju za nove početke.

Bik

Bićete ispunjeni inspiracijom, bilo kroz umetnost, muziku ili nove hobije. Ovo je pravo vreme da istražite svoje talente i izrazite se. Šetnja prirodom može dodatno osvežiti duh i podstaći maštu. Pronađite radost u malim stvarima i dozvolite sebi da sanjate. Otvorite se novim strastima koje će vam doneti lični rast i zadovoljstvo.

Blizanci

Društveni život cvetaće vam narednih dana. Bićete u centru pažnje i imati priliku da inspirišete druge svojim idejama. Idealno je vreme za druženja, večere ili male proslave s prijateljima. Razgovori će vas motivisati i pomoći da stvorite dublje veze. Iskoristite prilike za nova poznanstva i širenje društvenog kruga. Vaša energija će doneti osveženje svima oko vas.

Rak

Osećaćete potrebu za introspekcijom i unutrašnjim mirom. Vikend je idealan za razmišljanje o ličnim željama i jačanje odnosa sa bližnjima. Pišite dnevnik ili meditirajte kako biste razjasnili svoje misli i emocije. Posvetite vreme sebi i voljenima, stvarajući temelje za bolju komunikaciju. Osetićete duboku povezanost sa sobom i drugima, što će vam doneti stabilnost i sigurnost.

Lav

Puni ste energije i optimizma! Ljudi vas primećuju i dive vam se. Ovo je pravo vreme da preuzmete lidersku ulogu i organizujete društvene događaje ili humanitarne akcije. Pomažući drugima, doživećete osećaj ispunjenosti i poštovanja. Vaša harizma će blistati, a vaša podrška drugima dodatno će učvrstiti vaše veze. Iskoristite ovaj vikend za velike korake i inspiraciju.

Devica

Ovaj period se fokusirajte na profesionalni razvoj i učenje. Bilo da je u pitanju kurs ili novi projekat, zvezde vam daju motivaciju da proširite znanje. Pridružite se grupama za učenje ili istražujte onlajn resurse. Ulaganje u sebe sada će doneti dugoročne koristi. Organizujte vreme pametno, jer će vaša posvećenost biti primećena. Vaša preciznost i upornost donose uspeh.

Vaga

Vikend vas poziva na preispitivanje prioriteta i traženje ravnoteže. Idealan je trenutak za pozitivne promene u načinu života - od ishrane do fizičke aktivnosti. Napravite akcioni plan i posvetite se ciljevima koji donose sklad i mir. Vaša sposobnost da balansirate emocije i obaveze biće ključ uspeha. Slobodno zatražite podršku ako je potrebna, a rezultati će vas oduševiti.

Škorpija

Strast i intenzitet obeležiće vaše odnose narednih dana. Otvorenost i iskrenost donose duboku povezanost s voljenima. Iskoristite priliku da otvorite srce i izrazite osećanja bez straha. Jednostavan razgovor može doneti harmoniju i ojačati veze. Bićete magnetski privlačni, a energija vam pomaže da rešite eventualne nesuglasice. Ovaj vikend donosi emotivnu dubinu i isceljenje.

Strelac

Avanturistički duh vam je pojačan! Idealan je trenutak za kraća putovanja ili istraživanje novih lokacija. Planirajte jednodnevni izlet ili šetnju u prirodi koja će vas duhovno osvežiti. Želja za znanjem vodi vas ka novim iskustvima i uvidima. Otvorenost za nepoznato donosi radost i unutrašnju slobodu. Iskoristite ovaj vikend za širenje vidika i nove perspektive.

Jarac

Karijera vam je u fokusu, vaš trud je prepoznat, pa za vas vikend i nije odmor. Moguće su nove prilike i ponude koje treba ozbiljno razmotriti. Ažurirajte biografiju i budite spremni za intervjue ili sastanke naredne sedmice. Budite otvoreni za promene i nove izazove. Vaša upornost i disciplina sada donose plodove, pa ne oklevajte da iskoristite svaku priliku za profesionalni rast. Pokažite svoje najbolje osobine. Posvetite se hobiju.

Vodolija

Inspiracija vas prati, a inovativne ideje će biti vaša snaga. Dobro je vreme za kreativne saradnje i razmenu mišljenja s prijateljima ili kolegama. Organizujte sesiju brejnstorminga i otvorite se novim pristupima. Vaša originalnost donosi rešenja koja će oduševiti. Ovaj vikend je povoljan za nove početke i osvajanje izazova uz podršku okoline. Budite hrabri u izražavanju.

Ribe

Emocionalna osetljivost će vam pomoći da se povežete sa drugima. Pružite podršku prijateljima ili članovima porodice kroz razgovore i nežne gestove. Vaša empatija donosi utehu i sklad u odnose. Iskoristite trenutke tišine za introspektivno razmišljanje i snove. Bićete inspirisani da pomognete i sebi i drugima. Vikend je pravo vreme za balans između davanja i primanja ljubavi.

