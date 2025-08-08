Slušaj vest

Putopisac i jutjuber Robert Dacešin nedavno je posetio državu Sijera Leone u zapadnoj Africi. Na Instagramu je podelio utiske sa svojim pratiocima i otkrio da su ga u toj zemlji iznenadile ulice sa nesvakidašnjim nazivima.

- Za razliku od naših gradova, gde su imena ulica obično po nekim znamenitim ljudima iz tog mesta, ulice u Sijera Leoneu, odnosno u Fritaunu, su ovakvih imena. 'Too good street', 'Short street', a osim toga imamo dugu ulicu, brzu ulicu, to jest bilo koja asocijacija koja postoji na tu ulicu, biće i njeno ime - poručio je Dacešin. Naišao je na još jednu ulicu čudnog naziva – 'Dick street' pa pitao pratioce: "Kako objašnjavate ovo? Ko bi živeo u ovoj ulici?"

Jedna od najgušće naseljenih zemalja u Africi

Ranije je napisao da je Sijera Leone šesta i poslednja zemlja njegovog putovanja zapadnom Afrikom.

- Zemlja u koju smo došli iz susedne Gvineje poprilično umorni od svega što se dešavalo, te odlučili da ovde provedemo četiri noći da istražimo neke najbitnije stvari koje Sijera Leone nudi - objasnio je Dacešin.

- Inače, mesto svoje ime duguje portugalskim istraživačima koji su 1462. godine, gledajući brdoviti pejzaž uz obalu koji ih je podsećao na lavlje grive u oluji, zemlju nazvali 'Serra Leoa', planine lavova. Paradoks je da, uprkos imenu, lavovi nikada nisu živeli na ovoj teritoriji. Nacionalna životinja je zapravo šimpanza, koju možete sresti u nacionalnim parkovima i o kojoj ću pisati u narednim danima. Zemlja ima površinu od oko 72.000 kvadratnih kilometara i populaciju od oko osam miliona stanovnika, što je čini jednom od najgušće naseljenih zemalja u Africi - dodao je.

Najokruglija zemlja na planeti

- Zanimljivo je i da je ovo verovatno najokruglija zemlja na planeti, jer je njen oblik gotovo savršen krug, što je geografska retkost. Ovde se nalazi i Golijatov leptir – najveći leptir na svetu čiji raspon krila može dostići neverovatnih 25 centimetara, a nekada je živela i jedina albino čimpanza na svetu. Ipak, verovatno najpoznatija stvar o ovoj lokaciji je tužna priča o krvavim dijamantima, čije je prokletstvo uništilo ovu zaista neverovatnu zemlju i učinilo da mnoge generacije koje su ovde rođene pate. Kada govorimo o tome šta možete videti ovde i koliko dana provesti u zemlji, rekao bih da u pet dana možete doživeti ono najbitnije - zaključio je.

Zanimljivosti o zemlji

Sijera Leone je zapadnoafrička država smeštena uz Atlantski okean, a graniči sa Liberijom na jugu i Gvinejom na severu i istoku. Glavni grad je Fritaun, koji se nalazi u jednoj od najvećih prirodnih luka na svetu i ima važnu istorijsku ulogu – osnovan je krajem 18. veka kao naselje za oslobođene afričke robove.

Zemlja je obeležena izrazitom etničkom i jezičkom raznolikošću. Najbrojnije etničke grupe su Temne i Mende, a službeni jezik je engleski. Ipak, u svakodnevnoj komunikaciji većina stanovništva koristi krio – kreolski jezik zasnovan na engleskom, koji služi kao lingua franca među različitim grupama.

Oko 75% stanovništva su muslimani, a ostatak čine hrišćani i sledbenici tradicionalnih afričkih verovanja, pri čemu je verska tolerancija vrlo izražena. Sijera Leone ima mlado stanovništvo, ali se suočava sa ozbiljnim socijalno-ekonomskim izazovima, uključujući visoku nezaposlenost, siromaštvo, ograničen pristup zdravstvenim i obrazovnim uslugama, te visoke stope dečje i maternalne smrtnosti.

Jedan od najpoznatijih simbola zemlje bilo je stablo pamuka (Cotton Tree) u centru Fritauna, pod kojim su se okupljali prvi povratnici iz Amerike krajem 18. veka. Stablo je bilo mesto kulturnog i istorijskog značaja, ali je srušeno u oluji 2023. godine. Uprkos brojnim izazovima, Sijera Leone ulaže napore u razvoj turizma i međunarodne saradnje. Zemlja promoviše ekoturizam, zaštitu prirode i kulturno nasleđe.

