Astrolozi za subotu, 9. avgust, za pojedine pripadnike Zodijaka predviđaju krizu poverenja u partnerskim odnosima, a neki horoskopski znaci imaće potrebu da svoj život promene iz korena. Pogledajte šta su astrolozi naveli za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Shutterstock

Postojeći aspekti donose vam talas pojačane kreativnosti, pa su za uspeh danas zaslužni nadahnuće i inventivnost. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu krize poverenja, čak i ako to zasad ne pokazujete otvoreno. Ne prijaju vam visoke temperature.

BIK

Bik Foto: Marek Tyczyński / Panthermedia / Profimedia

Ovog dana natprosečni rezultati poslovanja i finansijski napredak. Pred vama se otvara nova perspektiva za napredak u karijeri. Ukoliko vaš odnos s partnerom ne počiva na stabilnim osnovama, moguća je ozbiljna kriza. Nervoza, praćena napetošću.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Shutterstock

Odličan period za Blizance koji se bave kreativnim zanimanjem i žele da investiraju u velike projekte. Rad na dugoročnom projektu. Niste zadovoljni ponašanjem partnera. Osećate potrebu da nešto iz korena promenite. Problem s grlom, izbegavajte gazirana pića.

RAK

Rak Foto: Shutterstock

Pruža vam se prilika da ostvarite dugoročni cilj. Važno je da budete istrajni, jer će vam se to ovog puta i te kako isplatiti. Slobodne Rakove očekuje poznanstvo s veoma privlačnom osobom preko posla. Probavne tegobe, potrebni su vam manji, a češći obroci.

LAV

Lav Foto: Shutterstock

Postojeći aspekti pojačavaju aktivnost vašeg poslovnog polja, pa ćete danas uživati u plodovima svojih kreativnih zamisli. Lep izlazak u društvo doneće vam lepo iznenađenje u vidu poznanstva s veoma zanimljivom osobom. Aktuelna je alergija.

DEVICA

Devica Foto: Shutterstock

Ovaj dan obeležiće dogovor s nadređenima, projekat na kojem ćete početi da radite veoma je zahtevan i predstavlja izazov za vas. Osoba s kojom se viđate ponaša se protivrečno, ne znate na čemu ste s njom. Poremećaj centra za ravnotežu.

VAGA

Vaga Foto: Shutterstock

Ključ uspeha tokom ovog perioda je u odmerenom ponašanju sa osobama od uticaja. Pridržavajte se oprezne taktike. Vaš odnos s partnerom je stabilan, ali vam se ne dopadaju neke stvari kod partnera. Ne prećutkujte nepravdu. Problem sa sinusima.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Shutterstock

U ovom danu će dobre rezultate na poslu postići Škorpije koje rade u prosveti ili se bave nekim kreativnim poslom. U odnosu s partnerom u toku je pozitivan razvoj događaja. Poći će vam za rukom da ostvarite važan cilj. Reumatični zglobovi.

STRELAC

Strelac Foto: Shutterstock

Privodite kraju rad na važnom poslu, uslediće ubrzo i pohvale nadređenih. Uspeh postižete u okviru trgovine. Jedan dugotrajan problem u porodici danas može da iskrsne. Sada, međutim, problem mora biti rešen. Spazam mišića.

JARAC

Jarac Foto: Shutterstock

Pred vama se otvara jedinstvena perspektiva, pa ako imate ambicija da pređete na višu poziciju, onda to upravo sada može da se desi. Očekuju vas brojne prilike za nova poznanstva, kako na putovanjima, tako u krugu prijatelja. Nervoza.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Shutterstock

Veliki broj planeta u vašem polju tajni i dalje ukazuje na mnogo zakulisnih radnji u preduzeću gde radite. Čuvajte se spletki. Očekuje vas ljubavna avantura zasnovana na neodoljivoj fizičkoj privlačnosti. Loša cirkulacija, naročito periferna.

RIBE

Ribe Foto: Shutterstock

Postojeći aspekti donose bolju komunikaciju sa saradnicima, ali i neke potpuno nove kontakte, koji se kasnije mogu pokazati unosnim. Vaše prijateljstvo može da preraste u nešto mnogo više, na pomolu je početak veze. Prehlada, kašalj.

