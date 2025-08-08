Slušaj vest

Zanimljive vesti stižu iz Poljske, a tiču se potrage za mitskim "Hitlerovim vozom", navodno, prepunim otetim zlatom, draguljima i delovima Ćilibarske sobe, koja je ukradena iz SSSR-a, tokom Drugog svetskog rata.

Od 1945. godine, “lovci na blago” pretražuju teren u potrazi za vozom, a sada se veruje da bi njegova lokacija mogla biti u severnoj Poljskoj.

Adolf Hitler Foto: Peter Weiss / akg-images / Profimedia

Bunker - glavni cilj

Inostrani mediji prenose da je Kancelarija za zaštitu spomenika u Gdanjsku odobrila arheološka istraživanja u mestu Džemijani, koje se nalazi na severu države.

Krajnji cilj je pronalaženje bunkera iz perioda Drugog svetskog rata, za koji se sumnja da skriva navodni voz i njegove dragocene artefakte.

“Koliko je poznato, nacisti su krajem 1943. godine u mestu Džemijani uspostavili vojni poligon za SS jedinice”, navodi Jan Delingovski, koji predvodi potragu za blagom.

On je bivši radio-oficir trgovačke mornarice, a poslednju deceniju je posvetio potrazi za misterioznim vozom, prenosi The Sun.

Moguća veza s Erihom Kohom

Delingovski je ukazao na “istorijske dokaze” koji povezuju mesto za koje se sumnja da krije blago sa nacističkim funkcionerom Erihom Kohom.

Naime, nakon Drugog svetskog rata, Koh je osuđen za ratne zločine. Smrtna kazna je zamenjena doživotnim zatvorom, a zvanično zbog njegovog lošeg zdravstvenog stanja.

Međutim, prema deklasifikovanim dokumentima Instituta za nacionalno sećanje (IPN), razlog je zapravo taj što su poljska komunistička tajna služba i sovjetski KGB verovali da bi mogao otkriti lokaciju nacističkog voza sa zlatom.

Zatvorenik koji je upoznao Koha 1980-ih tvrdio je da je nacistički funkcioner pred smrt “otkrio mesto gde je blago sakriveno”.

Gde je navodno skrovište?

Pozivajući se na svedočenje zatvorenika, Jan Delingovski tvrdi da je konvoj skrenuo sa puta “negde između Čerska i Čluhova, ka Odri”.

Sanduci, navodno, leže u bunkeru koji je maskiran i sakriven “na brdu pored jezera, na mestu nekadašnjih SS baraka”.

U njima se, prema verovanju, nalaze i delovi Ćilibarske sobe. Moderne procene vrednosti sobe kreću se od 142 miliona dolara do preko 500 miliona dolara.

Prethodna istraživanja tog regiona dovela su do otkrića rezervoara od opeke, navodi Wirtualna Polska.

Vlasti odobrile potragu

Na osnovu svedočenja i desetogodišnjeg istraživanja Delingovskog, vlasti su odobrile dalju istragu pomenutog lokaliteta, a zvanična odluka glasi:

“Na osnovu nalaza iz prethodnih konzervatorskih istraživanja, postoje razlozi da verujemo da se na parceli nalazi bunker iz perioda Drugog svetskog rata, a koji može biti kvalifikovan kao istorijski spomenik. Takođe, moguće je prisustvo istorijskog materijala, unutar i oko bunkera”.

