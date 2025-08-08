da li je sve moglo da se završi drugačije?

Čuveni dr Predrag Lalević, anesteziolog, bio je 16 godina lični doktor Josipa Broza Tita, od 1964. Lekar iz Peći umro je 2009. u Beogradu, u 91. godini. Bio je svedok kada je maršal pričao o Draži Mihailoviću i tim rečima sve šokirao.

Dr Lalević je nakon završetka studija na Medicinskom fakultetu u Beogradu, počeo da stažira na hiruškom odeljenju bolnice Dr Dragiša Mišović gde je dobio šansu da specijalizira anesteziologiju. Kao stipendista SZO godinu dana pohađao je Školu anestezije pri Univerzitetu u Kopenhagenu.

Postdiplomske studije završio je na „Mejo" klinici u Americi. Zahvaljujući njemu je u bolnici Dr Dragiša Mišović počela sa radom prva jugoslovenska škola anestezije, 1969. Odsek za anesteziju je prerastao u Odeljenje za anesteziju i reanimaciju a 1978. je osnovan Institut za anesteziologiju i reanimatologiju Kliničke bolnice Dr Dragiša Mišović, 1988. godine u istoj bolnici osnovana je prva Klinika za anesteziologiju i reanimaciju u Srbiji.

Čuveni lekar bio je svedok brojnih važnih političko - istorijskih momenata. U intervjuu za "Nedeljnik" prisetio se razgovora na "Galebu", prisutni su pored njega bili Miloš Minić, Jovanka Broz i Josip Broz Tito.

"Draža mu je tražio 500 pušaka, i Tito priča kako se dogovarao sa svojima da mu pošalju 500 pušaka, i u jednom trenutku napravi pauzu. A onda izgovori: 'Moram da priznam, Draža je bio moja slabost.' Svi za stolom smo bili zabezeknuti. On je to primetio i presekao nas rekavši: 'Verujte mi, da nije bilo izbegličke vlade u Londonu, Draža bi se borio zajedno sa nama", ispričao je Lalević i nastavio:

"No ona najveća tajna nije otkrivena: Jovanka Broz u jednom trenutku pitala je gde je streljan Draža. Tito ništa nije rekao, a Jovanka je još više pocrvenela. Pričao sam to posle Blaži Mandiću, Titovom sekretaru za štampu, i on mi nije verovao. Ne bih ni ja sebi verovao da nisam čuo i video svojim očima".

Prema njegovim rečima samo su Tito i Miloš Minić znali gde je Draža Mihailović, vođa četnika u Drugom svetskom ratu, bio sahranjen, piše Blic Žena.

Podsetimo, Dragoljub Draža Mihailović je osuđen navodne ratne zločine, koje su počinile jedinice pod njegovom komandom. 15. jula 1946. godine osuđen je na smrt streljanjem, a istog dana uložio je molbu za pomilovanje.

Pogledajte u galeriji fotografije sa suđenja Draži Mihailoviću:

Nakon što je molba odbijena pogubljen je sa još osam najviših četničkih oficira 17. jula u Lisičjem potoku u Beogradu. Do danas se ne zna gde se nalazi njegov grob iako se pretpostavlja da je to poznato određenim tajnim službama.

Viši sud u Beogradu je 2015. godine poništio presudu kojom je Dragoljub Draža Mihailović, komandant Kraljevske vojske u otadžbini 15. jula 1946. godine osuđen na smrt, i dva dana kasnije streljan. Sud je naveo da je suđenje Mihailoviću bio političko-ideološki proces komunističkog režima, kao i da sudsko veće nije bilo nadležno da se bavi utvrđivanjem činjenica da li je bio ratni zločinac.

Odlukom suda, Draža je rehabilitovan i smatra se neosuđivanim, pa su mu vraćena sva građanska prava koja su mu oduzeta u političko-ideološkom postupku koji je protiv njega i drugih optuženih vođen 1946. godine.

