Danas je svetski dan mačaka: Počastite svog omiljenog krznenog prijatelja, a ako ga nemate vreme je za udomljavanje
Ceo svet danas odaje počast životinji koja živi uz ljude već oko 3.500 godina.
Danas je Međunarodni dan mačaka i obeležava se svake godine, 8. avgusta, otkako ga je 2002. godine osmislio Međunarodni fond za dobrobit životinja. Mačka je među omiljenim kućnim ljubimcima i domaćim životinjama, pojavljuje se u mitologiji i legendama, a u drevnom Egiptu se smatrala kultnom životinjom.
Sva pažnja usmerena je danas ka mačkama, njihovom opstanku u urbanom i često surovom svetu i načinima njihove zaštite.
Mačka je jedina pripitomljena vrsta u porodici Felidae koja uključuje lavove, tigrove i jaguare. Danas je to najčešći kućni ljubimac na svetu, a sa ljudima živi još od nastanka ljudskih civilizacija. Nedavna istraživanja sugerišu da su ljudi pripitomili mačke na Bliskom istoku pre više od 10.000 godina.
Procenjuje se da se oko 500 miliona mačaka šeta baštama, dvorištima i ulicama širom sveta. Mačke utiču na poboljšanje mentalnog zdravlja vlasnika i ublažavaju stres, anksioznost i depresiju. Kad napolju pada kiša, možete da se ušuškate u krevet i da vam se pridruži mačka koja tiho prede i uživa u spokoju doma.
Mačke su veoma specifične životinje koje su tokom vekova osvojile srca mnogih ljudi širom sveta. One su poznate po svojoj nezavisnosti, eleganciji i neodoljivim ponašanjima. Svetski dan mačaka omogućava ljudima da se razmene priče, iskustva i slike svojih mačaka, doprinoseći tako zajedničkoj radosti i razumevanju ove posebne vrste.
Ovaj dan takođe podseća na značaj brige o mačkama, uključujući pravilnu ishranu, redovne posete veterinaru, adekvatan smeštaj i pažnju koju im treba pružiti. Takođe, prilika je da se naglasi potreba za sterilizacijom i kastracijom kako bi se kontrolisala populacija mačaka.
Na ulicama u srpskim gradovima je mnogo napuštenih maca. Udomite neku jer ćete time spasiti život tih predivnih bića, a sigurno ćete ulepšati svoj.
