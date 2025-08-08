Slušaj vest

Danas je Međunarodni dan mačaka i obeležava se svake godine, 8. avgusta, otkako ga je 2002. godine osmislio Međunarodni fond za dobrobit životinja. Mačka je među omiljenim kućnim ljubimcima i domaćim životinjama, pojavljuje se u mitologiji i legendama, a u drevnom Egiptu se smatrala kultnom životinjom.

Sva pažnja usmerena je danas ka mačkama, njihovom opstanku u urbanom i često surovom svetu i načinima njihove zaštite.

Mačka je jedina pripitomljena vrsta u porodici Felidae koja uključuje lavove, tigrove i jaguare. Danas je to najčešći kućni ljubimac na svetu, a sa ljudima živi još od nastanka ljudskih civilizacija. Nedavna istraživanja sugerišu da su ljudi pripitomili mačke na Bliskom istoku pre više od 10.000 godina.

crna mačka ne donosi nesreću Foto: Profimedia

Procenjuje se da se oko 500 miliona mačaka šeta baštama, dvorištima i ulicama širom sveta. Mačke utiču na poboljšanje mentalnog zdravlja vlasnika i ublažavaju stres, anksioznost i depresiju. Kad napolju pada kiša, možete da se ušuškate u krevet i da vam se pridruži mačka koja tiho prede i uživa u spokoju doma.

Mačke su veoma specifične životinje koje su tokom vekova osvojile srca mnogih ljudi širom sveta. One su poznate po svojoj nezavisnosti, eleganciji i neodoljivim ponašanjima. Svetski dan mačaka omogućava ljudima da se razmene priče, iskustva i slike svojih mačaka, doprinoseći tako zajedničkoj radosti i razumevanju ove posebne vrste.

Ovaj dan takođe podseća na značaj brige o mačkama, uključujući pravilnu ishranu, redovne posete veterinaru, adekvatan smeštaj i pažnju koju im treba pružiti. Takođe, prilika je da se naglasi potreba za sterilizacijom i kastracijom kako bi se kontrolisala populacija mačaka.

Udomite macu Foto: Profimedia

Na ulicama u srpskim gradovima je mnogo napuštenih maca. Udomite neku jer ćete time spasiti život tih predivnih bića, a sigurno ćete ulepšati svoj.

