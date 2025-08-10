Slušaj vest

Dnevni horoskop za 10. avgust. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta na kraju nedelje očekuje sve znake horoskopa.

OVAN

profimedia-0687550966.jpg
Ovan Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Postojeći aspekti donose vam talas pojačane kreativnosti, pa su za uspeh danas zaslužni nadahnuće i inventivnost. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz fazu krize poverenja, čak i ako to zasad ne pokazujete otvoreno. Ne prijaju vam visoke temperature.

BIK

profimedia-0687551078 (1).jpg
Bik Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Ovog dana natprosečni rezultati poslovanja i finansijski napredak. Pred vama se otvara nova perspektiva za napredak u karijeri. Nervoza, praćena napetošću.

BLIZANCI

profimedia-0687551003.jpg
Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Blizancima stiže novčani dobitak. Sve čega se danas dotaknete biće uspežno i isplativo. Niste zadovoljni ponašanjem partnera. Osećate potrebu da nešto iz korena promenite. Problem s grlom, izbegavajte gazirana pića.

RAK

profimedia-0687551048.jpg
Rak Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Važno je da budete istrajni, jer će vam se to ovog puta i te kako isplatiti. Slobodne Rakove očekuje poznanstvo s veoma privlačnom osobom preko posla. Probavne tegobe, potrebni su vam manji, a češći obroci.

LAV

profimedia-0687551026.jpg
Lav Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Lep izlazak u društvo doneće vam lepo iznenađenje u vidu poznanstva s veoma zanimljivom osobom. Moguće je da ćete uploviti u rizičnu romansu, budite oprezni.

DEVICA

profimedia-0687550992.jpg
Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Projekat na kojem ćete početi da radite veoma je zahtevan i predstavlja izazov za vas. Otvoriće vam se nova prilika za napredovanje na poslu. Osoba s kojom se viđate ponaša se protivrečno, ne znate na čemu ste s njom. Poremećaj centra za ravnotežu.

VAGA

profimedia-0687550958.jpg
Vaga Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Vaš odnos s partnerom je stabilan, ali vam se ne dopadaju neke stvari kod partnera. Ne prećutkujte nepravdu. Problem sa sinusima.

ŠKORPIJA

profimedia-0687551068.jpg
Škorpija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  U odnosu s partnerom u toku je pozitivan razvoj događaja. Poći će vam za rukom da ostvarite važan cilj. Reumatični zglobovi. Potrudite se malo više i ciljevi će se ostvariti.

STRELAC

profimedia-0687551057.jpg
Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Privodite kraju rad na važnom poslu, uslediće ubrzo i pohvale nadređenih. Uspeh postižete u okviru trgovine. Jedan dugotrajan problem u porodici danas može da iskrsne. Sada, međutim, problem mora biti rešen. Spazam mišića.

JARAC

profimedia-0687550982.jpg
Jarac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Očekuju vas brojne prilike za nova poznanstva, kako na putovanjima, tako u krugu prijatelja. Moguće je da će u vaš život ući nepoznata osoba koja će ostaviti snažan utisak. Mogući je početak uzbuljive ljubavne romanse. Nervoza.

VODOLIJA

profimedia-0687551087.jpg
Vodolija Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Čuvajte se spletki. Očekuje vas ljubavna avantura zasnovana na neodoljivoj fizičkoj privlačnosti.Prepustite se čarima flerta, danas je dan kada je sve dozvoljeno. Dajte sebi oduška

RIBE

profimedia-0687551038.jpg
Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

  Pred vama je veoma uzbudljiv dan. Očekuje vas susret sa jednom osobom koja će vam ponuditi unosnu poslovnu saradnju. Iskoristite priliku koja vam se pruža. Vaše prijateljstvo može da preraste u nešto mnogo više, na pomolu je početak veze. 

