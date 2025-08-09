"Kongresmen ima moje eksplicitne fotografije, ucenjuje me": Novi skandal drma SAD, detalji afere najlepše žene i političara
Lindzi Langston (25), republikanska članica državnog odbora i aktuelna Mis SAD 2024, u julu je podnela prijavu šerifovoj kancelariji u okrugu Kolumbia na Floridi.
Devojka koja je prošle godine ponela titulu Mis Sjedinjenih Država optužila je svog bivšeg dečka, republikanskog kongresmena iz Floride, da joj je pretio objavljivanjem seksualno eksplicitnih fotografija i snimaka.
Lindzi Langston (25), republikanska članica državnog odbora i aktuelna Mis SAD 2024, u julu je podnela prijavu šerifovoj kancelariji u okrugu Kolumbia na Floridi. U izveštaju policije, do kog je došao magazin People, navodi se da je Langston optužila svog bivšeg, kongresmena Korija Millsa, da joj je nakon raskida slao poruke u kojima je pretio da će objaviti „njene nage fotografije i video snimke, uključujući i snimke njihovih seksualnih odnosa“.
Portparol šerifove kancelarije rekao je za AP da je slučaj prosleđen Floridskom odeljenju za sprovođenje zakona. To odeljenje nije komentarisalo navode.
Početak veze i problemi
U razgovoru sa istražiteljima, Langston je navela da je vezu sa Millsom započela u novembru 2021. Tokom njihove veze živela je s njim u njegovoj kući u New Smyrna Beachu, naizmenično boraveći tamo i u Vašingtonu.
„Lindsey je izjavila da je u trenutku kada su se upoznali Cory bio tehnički još u braku“, stoji u izveštaju. „Međutim, Cory joj je rekao da su on i supruga razdvojeni, zbog čega je pristala da se preseli kod njega.“
Prema navodima iz prijave, 20. februara 2025. Langston je u vestima videla izveštaje da je Mills bio umešan u fizički sukob sa „svojom devojkom“ u Vašingtonu. Kasnije je ta žena povukla izjavu, a tužioci nisu podigli optužnicu, preneo je Washington Post. Mills je, navodno, negirao neverstvo i tvrdio da su „mediji izmislili priču“.
Ubrzo nakon toga, Langston je pronašla nalog druge žene na društvenim mrežama i videla njene fotografije sa Millsom. Tada se vratila da živi kod roditelja.
Navodne pretnje i poruke
Pretnje su, prema izveštaju, počele „kada je Cory poverovao da Lindsey ima druge romantične partnere nakon raskida“. Langston je policiji pokazala i poruke sa Instagrama i SMS poruke u kojima je Mills, navodno, pretio da će povrediti svakog muškarca s kojim bi ona želela da se viđa u budućnosti.
Poslednja navodna komunikacija između bivših partnera zabeležena je 12. juna, kada joj je Mills poslao poruku: „Nadam se da ćeš zadržati svoju krunu do kraja.“
Demanti kongresmena
Četrdesetpetogodišnji političar negirao je navode u izjavi za CBS News:
„Ove tvrdnje su lažne i pogrešno predstavljaju prirodu naših odnosa,“ rekao je. „Uvek sam se ponašao časno, kako privatno, tako i u službi 7. distrikta Floride.“
Ni Mills ni njegov advokat nisu odgovorili na poziv People-a, dok Langston nije bila dostupna za komentar.