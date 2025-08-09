Slušaj vest

Devojka koja je prošle godine ponela titulu Mis Sjedinjenih Država optužila je svog bivšeg dečka, republikanskog kongresmena iz Floride, da joj je pretio objavljivanjem seksualno eksplicitnih fotografija i snimaka.

Lindzi Langston (25), republikanska članica državnog odbora i aktuelna Mis SAD 2024, u julu je podnela prijavu šerifovoj kancelariji u okrugu Kolumbia na Floridi. U izveštaju policije, do kog je došao magazin People, navodi se da je Langston optužila svog bivšeg, kongresmena Korija Millsa, da joj je nakon raskida slao poruke u kojima je pretio da će objaviti „njene nage fotografije i video snimke, uključujući i snimke njihovih seksualnih odnosa“.

Portparol šerifove kancelarije rekao je za AP da je slučaj prosleđen Floridskom odeljenju za sprovođenje zakona. To odeljenje nije komentarisalo navode.

Početak veze i problemi

U razgovoru sa istražiteljima, Langston je navela da je vezu sa Millsom započela u novembru 2021. Tokom njihove veze živela je s njim u njegovoj kući u New Smyrna Beachu, naizmenično boraveći tamo i u Vašingtonu.

„Lindsey je izjavila da je u trenutku kada su se upoznali Cory bio tehnički još u braku“, stoji u izveštaju. „Međutim, Cory joj je rekao da su on i supruga razdvojeni, zbog čega je pristala da se preseli kod njega.“

Prema navodima iz prijave, 20. februara 2025. Langston je u vestima videla izveštaje da je Mills bio umešan u fizički sukob sa „svojom devojkom“ u Vašingtonu. Kasnije je ta žena povukla izjavu, a tužioci nisu podigli optužnicu, preneo je Washington Post. Mills je, navodno, negirao neverstvo i tvrdio da su „mediji izmislili priču“.

Ubrzo nakon toga, Langston je pronašla nalog druge žene na društvenim mrežama i videla njene fotografije sa Millsom. Tada se vratila da živi kod roditelja.

Navodne pretnje i poruke

Pretnje su, prema izveštaju, počele „kada je Cory poverovao da Lindsey ima druge romantične partnere nakon raskida“. Langston je policiji pokazala i poruke sa Instagrama i SMS poruke u kojima je Mills, navodno, pretio da će povrediti svakog muškarca s kojim bi ona želela da se viđa u budućnosti.

Poslednja navodna komunikacija između bivših partnera zabeležena je 12. juna, kada joj je Mills poslao poruku: „Nadam se da ćeš zadržati svoju krunu do kraja.“

Demanti kongresmena

Četrdesetpetogodišnji političar negirao je navode u izjavi za CBS News:

„Ove tvrdnje su lažne i pogrešno predstavljaju prirodu naših odnosa,“ rekao je. „Uvek sam se ponašao časno, kako privatno, tako i u službi 7. distrikta Floride.“

Ni Mills ni njegov advokat nisu odgovorili na poziv People-a, dok Langston nije bila dostupna za komentar.