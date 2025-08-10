Slušaj vest

Letnje temperature su još uvek na snazi, međutim, pojedini znaci horoskopa mogli bi se pripremiti na dramatične promene koje im uskoro slede. Do kraja godine ima još nekoliko meseci, a upravo će neki pripadnici Zodijaka u tom periodu promeniti život iz korena.Ova 4 znaka su na posebnom udaru.

Ribe: Vreme je da izaberete sebe

Ribe Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Ribe, kao poslednji znak Zodijaka, ulaze u fazu u kojoj će morati da se fokusiraju na sopstvene potrebe. Hejli Komet savetuje da prestanu da ugađaju drugima i počnu da donose odluke koje ih istinski ispunjavaju. Očekuje se da će Ribe postati vidljivije u društvu, ali i da će se osloboditi veza koje ih sputavaju. Ovo je period lične evolucije i oslobađanja od svega što nije autentično.

Strelac: Temelj za novi život

Strelac Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Strelčevi će doživeti duboke promene u porodičnim odnosima, karijeri i ljubavi. Hejli ističe da je ovo vreme kada Strelac gradi temelje za život kakav zaista želi. Mnogi će se oprostiti od starih poslovnih ambicija koje više ne odražavaju njihovu suštinu. Promene u porodici donose više radosti, a profesionalno – moguće su promene posla, kompanije ili čak životnih vrednosti.

Devica: Promene koje vode ka pravom putu

Devica Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Device ne vole iznenađenja, ali upravo takve promene ih očekuju. Iako izazovne, one će potvrditi da su na pravom putu. Hejli Komet predviđa ubrzanja u ljubavi i poslu, kao i nova poznanstva koja će pomoći da se izbegne stagnacija. Device će se možda osećati kao da ne prepoznaju sebe, ali to je znak rasta i transformacije.

Blizanci: Kreativni procvat i nove prilike

Blizanci Foto: Balasoiu Claudia / Panthermedia / Profimedia

Blizanci će doživeti snažan profesionalni uzlet. Hejli Komet naglašava da je ovo idealan trenutak za pokretanje novih projekata – bilo da su umetnički, zanatski ili preduzetnički. Kreativnost će biti na vrhuncu, a ideje lako pretvorive u uspešne poduhvate. Ako ste Blizanac, sada je vreme da delujete i iskoristite energiju ovog ciklusa.

(Kurir.rs/Krstarica)