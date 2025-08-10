Slušaj vest

Ovan

Posao: Sad prezentirajte svoje ideje, proizvode, napravite marketinške poteze ili sklopite nove poslove. Informacije koje ste očekivali biće vam dostupne, a mogla bi i da vas kontaktira osoba koja vam je nešto obećala.

Ljubav: Ovnovi u brakovima žaliće se na sve veća partnerova izlaženja iz kuće, kog će poslovne obaveze razvlačiti na sve strane. Budite mu podrška, to će vas zbližiti. Samcima se neko jako sviđa, ali bilo bi bolje da inicijativu prepustite drugoj strani.

Zdravlje: Nedelja je odlična za hirurške zahvate, pretrage, preglede i lečenja pa bi bilo dobro da sada ugovorite sve potrebne lekarske tretmane i terapije koje ste ranije, iz straha ili pasivnosti, odbijali.

Najbolji dan: 13. avgust

Najlošiji dan: 11. avgust

Bik

Posao: Uredno vodite svoje poslovne knjige, planirajte i ne zapostavljajte važnost vremena i rokova. Planovi će vam se otežano ostvarivati, ali najviše će vas brinuti loše slaganje s kolegama ili šefovima.

Ljubav: Izlasci, putovanja i romantične večernje šetnje s partnerom, učiniće da zaboravite na sve propuste iz ljubavne prošlosti. Nekima je moguća simpatija na radnom mestu, ali većina vas će nova poznanstva sticati u društvima i tokom izlazaka.

Zdravlje: Vodićete pojačanu brigu o sebi, često se vagati i brojati kalorije. Kad je već tako, zašto ne biste promenili način ishrane i izbacili ugljene hidrate, naročito ako imate probavnih tegoba ili višak kilograma.

Najbolji dan: 15. avgust

Najlošiji dan: 10. avgust

Blizanci

Posao: U vama će se pojaviti energija koja će vas podstaći da se pomerite s mesta i krenete u realizaciju planova, koji su u fioci vašeg stola čekali na bolja vremena. Vašu inicijativu će s odobravanjem ispratiti šefovi.

Ljubav: Vaš sjaj u očima, dobar izgled i osmeh na licu privlačiće tuđe poglede. Mogli biste da dobijete pozivnicu za venčanje ili krštenje, a izvesno je i da ćete biti prisutni na proslavama, rođendanima i večerama gde su moguća nova, lepa poznanstva.

Zdravlje: Ako se profesionalno bavite sportom, povreda i upala mišića gotovo da i neće ni biti. Prijale bi vam tehnike meditacije s kojima biste lakše došli do unutrašnjeg mira. Na prehlade i viroze kao da ćete biti imuni.

Najbolji dan: 10. avgust

Najlošiji dan: 12. avgust

Rak

Posao: Ako ste dugo vremena trpeli zbog nečijeg podmetanja, tome dolazi kraj. Vi ste onaj koji će likovati u celoj toj situaciji! Koncentracija vam je odlična, kao i moć zapažanja. Mogli biste da dobijete priznanje.

Ljubav: Ako ste srećno zaljubljeni, mogli biste da donesete odluku vezanu za brak ili ćete odlučivati o ishodu neplanirane trudnoće. Oni koji su sami uskoro to više neće biti jer vam planete omogućavaju susret s vrlo zanimljivom, komunikativnom osobom.

Zdravlje: Vaše dobro raspoloženje ništa neće moći da uzdrma, pa ćete najaviše uživati u društvu i ekipnim sportskim aktivnostima. Međutim, na zdravlje pripazite jer ste u nedelji narušenog imuniteta i pojačane osetljivosti.

Najbolji dan: 11. avgust

Najlošiji dan: 14. avgust

Lav

Posao: Dani su odlični za nove poslovne početke, iskorake i realizaciju planova. Imaćete dovoljno snage, mudrosti i znanja. Dobićete priliku da unovčite znanja i sposobnosti kojima raspolažete, uključivši i umetničke talente.

Ljubav: Slobodni, vreme je da napravite reda u svom ljubavnom životu. Recite “ne“ osobi koja vam ne daje ništa drugo do neispunjenih obećanja. Sanjarenjem se udaljavate od stvarnog stanja stvari. Ako ste u braku, vaš odnos postaje sve kvalitetniji.

Zdravlje: Sunce u vašem znaku jača vašu vitalnost i podiže vam raspoloženje pa ćete se osećati odlično. Bićete društveni i komunikativni, a i poslove, čak i one koji su vam mrski, obavljaćete bez većeg napora.

Najbolji dan: 13. avgust

Najlošiji dan: 16. avgust

Devica

Posao: Očekuju vas zastoji na planu komunikacije, transporta i trgovine. Dani nisu pogodni za potpisivanje ugovora, rešavanje pravnih i zakonskih pitanja, kao ni za nova ulaganja i zahtevnije troškove.

Ljubav: Bićete motivisani da se pozabavite kvalitetom emotivnog života i promenite sebe. Smeši vam se novo poznanstvo koje možda neće početi previše bajkovito, ali vredi uložiti svu energiju za nastavak tog odnosa. U brakovima se poboljšava slaganje.

Zdravlje: Probava i žuč vaše su standardno osetljive tačke tela i na njih valja pripaziti. Zdravstvene tegobe biće razlog odlaska lekaru. Bićete osetljiviji nego inače, često skloni pesimizmu.

Najbolji dan: 15. avgust

Najlošiji dan: 12. avgust

Vaga

Posao: Vodićete brojne poslovne razgovore i sastanke i često raditi prekovremeno. Mogli biste češće da odlazite na poslovna putovanja, da budete zaduženi za odnose s javnošću ili više radite s ljudima i širite poznanstva.

Ljubav: Ponoviće se situacije iz prošlosti iz kojih niste izvukli pouke, nego ponavljate iste greške. Stoga dobro razmislite isplati li se obnoviti vezu s osobom koja vas je jednom već povredila i izigrala vaše poverenje. Okrenite se nekom novom.

Zdravlje: Izbegavajte opasne sportove i pokušajte da živite što mirnije i urednije. Zbog Marsa u vašem znaku malo ćete spavati, neredovno se hraniti i previše raditi. Bićete puni energije, ali nećete je pravilno usmeravati.

Najbolji dan: 10. avgust

Najlošiji dan: 14. avgust

Škorpija

Posao: Uzmite stvari u svoje ruke i ostvarite ciljeve. Ne obazirite se na prepreke i tuđa mišljenja. Upoznaćete zanimljive ljude s kojima ćete i ubuduće moći da ostvarite poslovnu saradnju i kvalitetan odnos.

Ljubav: Pred vama je nedelja prepuna prijatnih događaja i emotivnih iznenađenja koji bi iz korena mogli da vam promene život. Venera u Raku istaći će vašu erotičnost i spremnost za nove ljubavne početke. Pripazite se svoje ljubomore i preterivanja.

Zdravlje: Ako osećate neobjašnjiv umor, proverite kako se hranite. Možda koristite previše šećera, što podstiče osećaj umora. Koristite prirodne zaslađivače i ne zaboravite da jedete više ribe i zelenog povrća.

Najbolji dan: 11. avgust

Najlošiji dan: 16. avgust

Strelac

Posao: Usmerićete se na obrazovanje, dodatni rad i usavršavanje. Bićete vešti na rečima i svojim sagovornicima ćete ulivati poverenje. Nedelja je izuzetno pogodna za držanje predavanja ili za polaganje ispita.

Ljubav: Privlačiće vas pojedinci koji znaju šta žele, širokih vidika i samosvesni. Prijateljstvo bi moglo da preraste u ljubav ili ćete se zbližiti s osobom za koju ćete smatrati da vas dobro razume. Ako letujete sada s partnerom, odlično ćete se provesti!

Zdravlje: U odličnom ste periodu u kom ne bi trebalo da imate većih tegoba. One manje biće vezane za osetljivu kožu, lica tela i kose. Ako ste se vratili s mora, podšišajte suve vrhove kose i pomnije se negujte.

Najbolji dan: 13. avgust

Najlošiji dan: 12. avgust

Jarac

Posao: Mogli biste da rešavate pitanja vezana za nasledstvo, alimentaciju ili novih ulaganja. Na tom planu su moguće teškoće i obrti situacija. Na radnom mestu pruža vam se prilika za napredovanje.

Ljubav: Ako ste u vezi koja vas ne zadovoljava, radije se na neko vreme udaljite od partnera kako biste preispitali svoja osećanja. Ako primetite da se vaš partner čudno ponaša, uzrok toga mogli biste da budete i vi koji ste manje društveni i željni tišine.

Zdravlje: Dobro će vam doći nežnije sportske aktivnosti gde su mogućnosti povreda najmanja, npr. šetnje, vožnja kućnog bicikla ili vežbanje na spravama koje ne zahtevaju preveliko naprezanje.

Najbolji dan: 15. avgust

Najlošiji dan: 14. avgust

Vodolija

Posao: Ako vam predstoje zahtevnije intelektualne aktivnosti, a naročito one koje iziskuju vreme i koncentraciju, nećete s punim uspehom ostvarivati ciljeve. Biće vam potrebno više strpljenja, upornosti i volje.

Ljubav: Neki od vas će osetiti kako im se emocije hlade pa će razmišljati o rastanku. Barem se potrudite da se izvučete iz učmalosti jer uprkos krizi, baš sada možete doći do uzroka ljubavnih problema. Ako ste u braku, zasad vlada dobro razumevanje s partnerom.

Zdravlje: Patićete od nesanice pa ćete se po celu noć nemirno bacakati u krevetu. Ne posežite za tabletama, radije popijte čaj od kamilice ili majčine dušice, a nije naodmet ni da počnete s kurom B vitamina.

Najbolji dan: 10. avgust

Najlošiji dan: 16. avgust

Ribe

Posao: Očekuje vas dobar ishod sudskih procesa, poboljšanje statusa i korisna ulaganja. Neki poslovi će se pomeriti s mrtve tačke, a mogli biste novim idejama da unesete korisne promene u poslovanje.

Ljubav: Naklonjena Venera u Raku povećaće vam šanse za nova poznanstva i ulazak u naročito nadahnute ljubavne veze, koje će krasiti intuitivno razumevanje. Ako mnogo putujete, nije isključeno fatalno poznanstvo sa strancem. U brakovima je više romantike.

Zdravlje: Samopouzdani ste i puni pokretačke energije. Živećete sto na sat, ali pazite samo da se ne iscrpite. Vaša slaba tačka biće nervi, pa će vas biti lako uznemiriti. Više od svega trebaće vam mira.

Najbolji dan: 12. avgust

Najlošiji dan: 10. avgust

