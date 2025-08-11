Slušaj vest

Dnevni horoskop za 11. avgust 2025. Donosimo vam detaljnu astrološku prognozu za sve pripadnike Zodijaka. Evo šta vam zvezde predviđaju za ovaj ponedeljak.

OVAN

Iznenadni priliv novca i početak nove saradnje mogu obeležiti ovaj dan. Uspeh putem inventivnih poslovnih rešenja. Tajnoviti ste, što u partneru može probuditi sumnje u to koliko ste iskreni. Bolje sprečite krizu poverenja. Problem sa sinusima, moguća glavobolja.

BIK

Vaše polje karijere može vam doneti znatno unapređenje poslovanja i širenje kruga saradnika. Vaš odnos s partnerom prolazi kroz pomalo krizni period. Vaši stavovi su suprotstavljeni. Prati vas nesanica. Potreban vam je odmor, izaberite neku udaljeniju destinaciju.

BLIZANCI

Niste zadovoljni načinom na koji vas tretiraju na poslu, planirate da nešto promenite. Pravi čas da ostvarite kreativne ideje. Osećate zasićenje u vezi i neophodno vam je novo iskustvo, ispitivanje novih granica. Bolovi u kolenima.

RAK

Uspešno ćete završiti sve što se tiče administrativno-pravnih poslova. Uspeh u radu s klijentima i u uslužnim delatnostima. Atmosferu ovog dana ispuniće romantičan sastanak sa osobom koju ste upoznali preko društvenih mreža. Moguć problem s gihtom, uradite analizu urina.

LAV

Vaš smisao za poslovanje doneće vam veoma povoljan razvoj situacije. Uspešan poslovni potez donosi vam novac. Dopada vam se osoba koja živi daleko od vas. Uskoro sledi vaš susret i dalje zbližavanje između vas. Tahikardija.

DEVICA

Kratkotrajna nestabilnost u prilivu novca može doprineti tome da neke poslove ipak odložite zbog nedovoljno sredstava. Slobodnim Devicama predstoji sudbinski susret sa osobom koja može iz korena da im promeni život. Prehlada, praćena visokom temperaturom.

VAGA

Ulazite u period dugoročnih rešenja za vas, ali možete naići na poteškoće u razgovoru s osobama od uticaja. Očekuje vas sastanak naslepo s veoma privlačnom osobom koju ste upoznali preko društvenih mreža. Bolovi u grlu, otečeni krajnici.

ŠKORPIJA

Postojeći aspekti doneće vam dublje sagledavanje poslovnih tendencija i omogućiti vam da krenete odličnim pravcem. Najbolje bi bilo da prvi načinite korak pomirenja s partnerom, tako ćete premostiti krizu. Ukočenost vratnog dela kičme.

STRELAC

Ovaj dan će vam doneti uspeh u trgovini, posebno sa inostranstvom. Konstruktivni razgovori će vam doneti značajnu dobit. Očekuju vas važni dogovori s partnerom. Vaš odnos prožimaju uzajamno razumevanje i podrška. Prekontrolišite vid, moguća je promena dioptrije.

JARAC

Nastupio je taj vaš čarobni trenutak kad će vam ostvarenje mnogih zamisli poći za rukom. Imate podršku planeta za to. Ako ste nezadovoljni partnerovim ponašanjem i ukoliko se ne promeni, razmislićete o ekstremnim odlukama. Problem sa energijom.

VODOLIJA

Obazrivo pregovarajte o poslovima, pa čak i u običnoj komunikaciji sa saradnicima. Neko od saradnika nije sasvim iskren. Vaš odnos s partnerom se sve više popravlja, tako da ste zadovoljni i ispunjeni. Više se krećite. Pojačajte aktivnosti.

RIBE

Posebna dinamika prožima vaše polje poslovne saradnje. Proširićete krug saradnika i ostvariti dobru zaradu. Sastanak s partnerom, s kojim se dugo niste videli, doprineće tome da ožive vaše stare strasti. Nastavak poglavlja. Smanjite unos alkohola.