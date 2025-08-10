Slušaj vest

Elizabet Klopfer nikada nije želela da poveruje da bi njen dugogodišnji dečko, Ted Bandi, mogao biti serijski ubica.

Više od pet godina njihova veza bila je poput emotivnog ringišpila, dok je u isto vreme Bandi tajno pratio, kidnapovao, silovao, mučio i ubijao brojne devojke i žene. Za nju, on je bio šarmantan muškarac koji joj je ugađao i bio nežan prema njenoj maloj ćerki.

– Nikada u snu nisam pomislila da noću vreba žene, a zatim ih otima i ubija. Za mene nije postojao kontekst u kojem bi to bilo moguće – rekla je Kloepfer za ABC News 2020. godine.

Bandi je priznao ubistva najmanje 30 žena u sedam američkih saveznih država, iako je identifikovano samo 20 njegovih žrtava.

Ted Bandi Foto: Profimedia

Od zaljubljenosti do prvih sumnji

Kloepfer, poznata i pod pseudonimom Liz Kendall, počela je da sumnja u Bandija kada su nestanci i ubistva postali učestali. Iako je upozorila policiju, tek kada joj je iz zatvora priznao da je ubica, poverovala je u istinu.

Bandi je 1978. godine osuđen za tri ubistva na Floridi i dobio smrtnu kaznu. Pogubljen je na električnoj stolici 24. januara 1989. u 42. godini. Godinama kasnije, njena autobiografija The Phantom Prince poslužila je kao inspiracija za Netflixov film Extremely Wicked, Shockingly Evil, and Vile, u kojem su ga igrali Zac Efron, a nju Lily Collins.

Njeno detinjstvo i put ka sudbonosnom susretu

Elizabet je rođena 1945. u Ogdenu, Juta, kao najmlađe od četvoro dece. Otac joj je bio lekar, a majka medicinska sestra koja je napustila posao da bi se posvetila porodici.

Odrasla je u zajednici gde su žene učene da budu potčinjene muževima, iako se ona tome instinktivno protivila. Bila je povučena i nesigurna, pa je tokom studija počela da pije kako bi se opustila. Udala se mlada, rodila ćerku Molly (koju u knjizi naziva Tina), ali brak nije potrajao.

Ted Bandi serijski ubica Foto: Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Godine 1969. preselila se u Sijetl, gde je našla posao administrativne asistentkinje na Univerzitetu Vašington. Te jeseni, u baru Sandpiper Tavern, upoznala je Teda Bundyja – i odmah je bila očarana.

– Bilo je to kao da su se dva dela slagalice spojila – prisetila se. – Nikada ranije nisam osetila tako snažnu povezanost.

Ljubav, laži i pucanje odnosa

Veza je brzo napredovala, ali Elizabet je želela brak, dok Ted nije bio spreman na obavezu. Iako su čak jednom izvadili dozvolu za brak, on ju je pocepao nakon svađe.

Njihov odnos bio je pun uspona i padova, raskida i pomirenja. Vremenom su se udaljili, naročito kada je Bundy počeo da radi u drugom gradu. Elizabet je primećivala promene – izgledao je iscrpljeno, gubio interesovanje za seks i često se hvalio krađama. Sumnjala je da ima drugu, ali nije ni slutila razmere njegove mračne strane.

Prvi veliki raskid dogodio se 1975. godine, ali su nastavili da se viđaju dok je bio na slobodi uz kauciju, pa čak i nakon njegovih prvih hapšenja.

Ted Bandi Foto: Bill Waterson / Alamy / Profimedia

Priznanje i konačni raskid

Tek 1978, nakon Bandijevog hapšenja na Floridi zbog brutalnih ubistava u bratstvu Chi Omega i otmice Kimberli Lič, Elizabet je priznala sebi da je "čarolija nestala".

U jednom razgovoru iz 1977. godine, on joj je rekao da je “bolestan” i da ga to tera na ubistva. U knjizi tvrdi da joj je jednom čak pokušao nauditi – zatvorio je dimnjak kamina i stavio peškir ispod vrata kako bi napunio njen stan dimom.

Njena ćerka Moli kasnije je čula od Bandijevog advokata da ih je možda “poštedeo” iz perverzne igre – da nekima da život, a drugima smrt.

Život posle Bandija

Klopfer je rekla da ju je istina o Bandiju isprva “uništila”, ali joj je vremenom donela osećaj oslobođenja. Počela je da posećuje sastanke Anonimnih alkoholičara i ostala je trezna više od 40 godina.

Ostala je u Sijetlu, posvetila se poslu, volontirala u zajednici i brinula o svojim mačkama. Udavala se i razvodila, ali je na kraju odlučila da joj je bolje da bude sama.

Godine 2019. dala je saglasnost za snimanje filma o Bandiju i sebi, naglašavajući da je posle mnogo rada na sebi i terapije prihvatila da je on bio ono za šta su ga optužili – “nasilni, besni seksualni devijant”.

– Nadam se da je ovo kraj mog učešća u svemu što ima veze sa Tedom – rekla je.