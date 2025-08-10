Da li ste znali?

Poslednjih godina budući roditelji u velikoj su dilemi prilikom odabira imena za dete. Čini se da se ponovo vraćaju u modu starinska imena ili ona koja su nekada bila popularna, a sa godinama pala u zaborav. Jedno od njih je i Mijat.

Mijat je muško ime hebrejskog poreklo. Nastalo je prema hebrejskom izrazu izvornog značenja "Ko je sličan Elu?", uz podrazumevani odgovor "sličan Bogu".

Postoji verovanje da su ljudi koji nose ovo ime pošteni, kreativni i nezavisni. Sposobni su da prebrode mnoge teskoće u životu. Rutinu života podnose lakše nego drugi i sposobni su da vole čistog srca.

Muška imena hebrejskog porekla. Potiču iz starohebrejskog “Micha el” (mi-ka-el) u značenju “jednak Bogu”, “ko je kao Bog”. Po jevrejskom i hrišćanskom predanju tako se zove prvi od sedmorice arhanđela, starešina svih anđela, pobednik nad Luciferom, otelovljenim u obliku aždaje. Drugi oblici ovog imena su Mihael,Mihaela, Mijailo, Mijalko, Mihailo, Mijo, Mijuško, Mika, Mikailo, Mikan, Miki, Mikica, Miko, Miha i Mihana.