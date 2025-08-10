Slušaj vest

Florens Otedola (32), poznata i kao DJ Cuppy, rođena je u Lagosu, Nigerija, gde je živela do svoje 12. godine. Tada se preselila u Ujedinjeno Kraljevstvo, a kasnije će oba grada nazvati svojim “usidrenim mestima”.

“London i Lagos su oblikovali moj način razmišljanja i pristupa životu,” rekla je.

Ćerka milijardera – privilegije i izazovi

Ćerka je nigerijskog biznismena i milijardera Femija Otedole, čije se bogatstvo procenjuje na 1,5 milijardi dolara. Zahvaljujući tome, pohađala je prestižne privatne škole u Engleskoj, uključujući The King’s School u Canterburyju.

“Još uvek sam pod maskom očevog uspeha… da nisam pokušala da uspem izvan Nigerije, bila bih nesrećna,” izjavila je u dokumentarcu Lagos to London (2016).

Ovako izgleda ćerka nigerijskog milijardera:

1/5 Vidi galeriju Florens Otedola Foto: Instagram/cuppymusic

Prvi koraci u muzičkoj industriji

Florens je karijeru gradila pod umetničkim imenom DJ Cuppy, postajući prepoznatljiva po svojoj ljubavi prema ružičastoj boji i veselim imidžom.

“Danas je manje kolačića, a više jasnoće. Još volim ružičastu, ali želim da moj rad govori glasnije od mojih boja,” izjavila je za Tatler.

Obrazovnje i uspesi

Pored muzike, Florence je ozbiljno ulagale u obrazovanje. Završila je osnovne studije poslovne administracije i francuskog, a potom i tri mastera: iz muzičke administracije (NYU), afričkih studija (Oxford) i sa London School of Economics.

Dobrotvorni rad i međunarodni angažman

Florens je prikupila rekordnih 17 miliona dolara za Save The Children i osnovala Cuppy Africa Oxford Scholars Fund. Postala je prva međunarodna ambasadorka King’s Trusta, sarađujući direktno sa kraljem Čarlsom.

“Želim da moja platforma služi za nešto veće od mene same,” naglasila je.