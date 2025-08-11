Slušaj vest

OtacPredrag Popović ovog leta odmara u Italiji, tačnije na Sardiniji, a svoj odmor je organizovao u duhu nekih prošlih vremena – jednostavno, skromno i autentično. Na Instagramu je podelio delove putovanja koje je započeo legendarnim fićom, kao što su nekada naši roditelji i bake i deke.

U društvu porodice i prijatelja, Popović se zaputio na more bez glamura, ali sa puno duha. Hrana je naravno zauzela važno mesto – čim bi se negde stalo, iz torbi su se vadile kiflice, kulen, slanina… Sve domaće, poznato i ukusno.

„Ko ovako nije putovao, taj se odmora nije odmorio“, poručio je u jednoj objavi, podsećajući na vremena kada se na letovanja išlo bez žurbe, uz pauze pored puta, obroke na haubi, šatore i spavanje na peškirima – nešto što je danas retkost.

- Mnogi pričaju, sećajući se detinjstva, kako su putovali polako bez žurbe, jeli na haubi, spavali u šatorima i na peškirima na plaži, ali ko to danas radi? Da li je moguće da smo se toga tako lako odvikli? Verujem da ako neko zaista želi to i može, no danas su drugi aršini i teži se drugim i boljim stvarima. Eto prođosmo 1.500 km kolima koja su vozili naši vršnjaci, pa i stariji. Pričamo kako smo ih spasili otpada i loših sudbina. I eto malo nama našeg detinjstva.. Još nas jedna stvar oduševila - kako je lepo kad se na vreme oženiš i decu izrodiš pa ti deca porastu, a ti još mlad. Neki naši vršnjaci žene se u 40-tim, a o deci da ne pričam.

Otac Predrag Popović fićom otišao na letovanje u Italiju Foto: printscreen/instagram/otac_predrag_popovic

Sve u svoje vreme, što ti babe rekle. Ako možete nešto primenite ili promenite, a ako ne... Onda gledajte slike - poručio je Predrag Popović sa Instagrama.

Na putu ka Sardiniji, Popović i njegov prijatelj – koji je vozio čuvenu „bubu“ – ukrcali su se na trajekt. I tamo je atmosfera ostala ista – neposredno pre isplovljavanja, društvo je rasporedilo domaće đakonije: parče slanine, projica, kulen, sir, paradajz, pa i rakija – sve što budi osećaj doma.

Njegove objave izazvale su brojne pozitivne reakcije na društvenim mrežama. Ljudi su komentarisali:

"To su čari nas Srba, ništa lepše jer uživamo"

„Bravo, društvo, vi ste pravi primer kako treba letovati!“

„Dosta mi je umišljenih, suština je da znaš da uživaš u trenutku.“

„Moj muž je poneo čvarke i slaninu, i luk – i ja sam, jer mi se prijelo.“

„Kao nekad u vozu – čim krene, vadi se sendvič, pile, rakija, pa se nudi po kupeu.“

