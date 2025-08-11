Slušaj vest

Na muzičkoj sceni Balkana pojavljuju se talenti iz svih krajeva sveta, ali malo ko je uspeo da osvoji srca publike onako kako to čini Janko Penafort, šarmantni Kolumbijac sa dušom balkanskog pevača. Njegov najnoviji nastup, u kojem je izveo čuvenu pesmu „Makedonsko devojče“, postao je pravi internet fenomen. Snimak se deli, komentarišu ga i oni koji nisu iz regiona, a lajkovi se nižu neverovatnom brzinom.

Stranac sa balkanskom dušom

Ono što Janka izdvaja od drugih nije samo njegov talenat, već i način na koji doživljava muziku. Iako nema ni kap balkanske krvi– otac mu je iz Kolumbije, a majka iz Ukrajine – Janko je pronašao svoje drugo zavičajno srce upravo u Makedoniji.

Kolumbijac Janko Penafort Foto: printscreen/instagram/vardarandy

Kada svira harmoniku, publika ima utisak da je odrastao uz te melodije. Njegov glas i interpretacija odišu emocijom, a svaki ton nosi strast koja se ne može naučiti iz knjiga – ona dolazi iz iskrene ljubavi prema kulturi koju je usvojio.

Magija „Makedonskog devojčeta“

U najnovijem snimku, Janko stoji na sceni sa svojim bendom „Vardar Andi“. Harmonika u njegovim rukama peva, dok melodija „Makedonskog devojčeta“ ispunjava prostor. Publika uživa, a onda se dešava iznenađenje – članovi legendarnog makedonskog ansambla „Tanec“ ustaju iz publike i pridružuju se nastupu. U tom trenutku, scena postaje spoj prošlosti i sadašnjosti, tradicije i novog talasa muzičara.

Janko u opisu videa piše:

„Nasleđe u harmoniji – Ansambl ‘Tanec’ donosi makedonski duh u naš nastup.“

I zaista, duh Makedonije tog trenutka lebdi u vazduhu.

Put od turiste do muzičke ikone

Njegova priča počinje gotovo filmski – Janko je u Makedoniju došao kao običan turista. Sve se promenilo onog dana kada je prvi put čuo pesmu „More sokol pie voda na Vardarot“. Zvuci kavala, gajdi i neobični sedmoosminski ritam potpuno su ga očarali.

„Taj ritam ulazi direktno u krv. Osam godina sviram, ali ovo… ovo je drugačije,“ ispričao je jednom prilikom.

Od tog trenutka, odlučio je da nauči makedonski jezik – i to je učinio neverovatno brzo. Počeo je da istražuje folklor, upoznaje instrumente i pesme, a vrlo brzo osnovao je bend „Vardar Andi“, sa kojim izvodi isključivo tradicionalnu muziku Balkana.

