Danas će vam lako poći za rukom da sprovedete bitne promene zahvaljujući povoljnoj energiji koja vam to omogućava. Ovaj dan obeležavaju razmirice s pa...

Nepovoljan aspekt može da dovede do suprotstavljenih stavova u odnosu s kolegama i nadređenima. Vaš odnos s partnerom je ispunjen razumevanjem, uprkos...

Nepovoljan aspekt može da doprinese problemima za one koji rade s klijentima ili sarađuju sa inostranstvom. Destabilizacija veze s partnerom trajala j...

Važan dan za poslovne pregovore i dogovore, budući da će vam to pomoći da razradite posao i proširite krug saradnika. Moguće ja dilema jer vam se dopa...

Poslovni pregovori danas mogu da budu krajnje naporni. Pregovarači mogu biti vrlo naporni, ali će ishod biti pozitivan. Vaš odnos s partnerom ispunjen...

Nezaposlene Device očekuju važne vesti od onih kod kojih su aplicirali za posao. Novo poslovno poglavlje. Slobodne Device se nalaze u periodu kada mož...

Ovaj dan donosi nesuglasice s nadređenima ili spletke vaših kolega. Zadržite diplomatski takt. Iz dana u dan osećate sve više da niste ravnodušni prem...

Problem danas može da predstavlja probijanje roka za završetak posla, pa je neophodno da se oslonite na članove tima. Kratkotrajna svađa s partnerom m...

Povoljan dan za promene u radnom okruženju ili uvođenje novih elemenata u način na koji poslujete. Slobodne Strelčeve očekuju burno ljubavno veče i sj...

Bićete pohvaljeni za natprosečne rezultate na poslu. Ostvarićete znatno unapređenje finansijske situacije. Vaš odnos s partnerom danas je prožet poseb...

Ovaj dan vam može doneti finansijski dobitak, ali neko od vaših kolega truje atmosferu raznim spletkama. Vodolije se nalaze u iskušenju da probaju zab...