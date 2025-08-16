Slušaj vest

U Kini je sve popularniji neobičan trend, odrasli koriste cucle da bi se smirili, bolje spavali i lakše nosili sa stresom.
Psiholozi objašnjavaju ovu pojavu kao oblik regresije povratak u detinjstvo radi osećaja sigurnosti.

Cucle za odrasle prodaju se i po 70 evra, a mnogi korisnici tvrde da im pomažu da se opuste "kao bebe". Međutim, stručnjaci upozoravaju na moguće posledice, poput problema sa vilicom, oštećenja sluzokože i drugih oralnih tegoba.

Iako cucle mogu pružiti kratkoročnu utehu, psiholozi preporučuju zdravije metode borbe protiv stresa od disanja do stručne pomoći.

(Kurir.rs/Informer)

