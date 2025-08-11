Slušaj vest

Postoje dani kada čovek oseća da ga svet ne razume, kada se pritisci gomilaju, a pravda se čini dalekom. Ako danas u grudima nosite osećaj nepravde, izdaje ili napada na ono što jeste i u šta verujete – stara tradicija savetuje da se obratite Svetom Kaliniku.

Ovaj svetitelj se u narodu smatra zaštitnikom onih koji su napadnuti bez razloga, koji su nepravedno optuženi ili kojima je narušena čast zbog doslednosti sopstvenim načelima. Veruje se da upravo na njegov dan izgovorene reči molitve imaju posebnu težinu.

Kako se obratiti Svetom Kaliniku

Prema običaju, molitva Svetom Kaliniku ne izgovara se radi materijalne koristi, već radi duhovne snage, unutrašnjeg mira i istrajnosti u istini. Savetuje se da odete do crkve, zapalite sveću i u tišini izgovorite reči iz srca, moleći za jasnoću i čvrstinu pred izazovima.

Stari ljudi su verovali da se u ovakvim molitvama traži samo ono što se ne može kupiti – snaga da izdržite, mir koji nadilazi okolnosti i vera koja ne posustaje ni pred najvećim iskušenjima.

Ko je bio Sveti Kalinik?

Sveti Kalinik je bio hrišćanski mučenik koji je, prema predanju, stradao zbog svoje nepokolebljive vere i spremnosti da je brani po svaku cenu. Nije odustajao ni pod pretnjama ni pred bolom, ostajući veran svojim uverenjima do kraja života.

Njegov primer i danas inspiriše vernike – podseća da istinska snaga ne dolazi iz spoljašnjih okolnosti, već iz unutrašnje doslednosti i čvrstog oslonca na duhovne vrednosti.

Danas je vreme za unutrašnju pobedu

Bez obzira na to koliko vas spoljašnji svet može pritiskati ili pokušavati da vas poljulja, dan posvećen Svetom Kaliniku donosi poruku: ostanite verni sebi i svojim vrednostima. To je pobeda koja se ne meri aplauzima, već mirom u sopstvenoj duši.

