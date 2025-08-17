Slušaj vest

Džuli MekFaden, medicinska sestra koja radi sa na odeljenju palijativne nege u Los Anđelesu, objavila je na Jutjubu snimak u kojem govori o šest neobičnih pojava koje prate proces umiranja. Jedna od njih može da bude posebno zbunjujuća i u većini slučajeva porodici obolelog pacijenta nanese veliku bol.

Jedan od najdirljivijih znakova da se kraj približava jeste kratkotrajno poboljšanje zdravstvenog stanja neposredno pred smrt.Džuli objašnjava da je ovaj fenomen poznat i kao "buđenje" ili "iznenadni nalet energije". Teško obolela osoba odjednom deluje kao da joj je bolje - vraća joj se snaga, počinje da jede, hoda, priča, potpuno je prisebna i orijentisana.

Iako nije sasvim jasno šta izaziva ovo stanje (postoje teorije o naglom lučenju kortizola ili dejstvu određenih hormona), ono se javlja prilično često, čak kod trećine terminalno obolelih pacijenata.

Pred smrt kod teško bolesnih ljudi javlja se iznenadni nalet energije Foto: Shutterstock

Sestra naglašava da treba uživati u tom trenutku, ali i biti svestan da on može da znači da se smrt približava. Obično nakon ovakve epizode, smrt nastupi u roku od jednog do dva dana. Ipak, Džuli dodaje da svako poboljšanje nije znak ovog fenomena. Ako traje nedeljama, verovatno je reč o dobrom znaku.

Ona govori i o drugim neobičnim iskustvima vezanim za umiranje. Jedno od njih su vizije - situacije u kojima pacijenti tvrde da vide preminule voljene osobe. Za razliku od halucinacija ili psihoze, ove vizije uvek donose osećaj mira. Pacijent može da razgovara sa porodicom i istovremeno govori da vidi, na primer, pokojnog oca koji mu se smeši i govori da će uskoro doći po njega.

Još jedna pojava je "izbor" trenutka smrti. Džuli navodi da neki pacijenti kažu: "Večeras ću umreti, osećam to" i zaista se to dogodi. Često čekaju dolazak bliskih osoba (ili obrnuto - da napuste prostoriju) ili određeni važan datum, poput rođendana, pre nego što odu.

Sestra opisuje i karakterističan pokret - pacijenti koji leže u krevetu podižu ruke prema gore, kao da žele nekoga da zagrle ili uhvate za ruku. Ponekad drže ruke u tom položaju i duže vreme. Drugi znak umiranja može da bude intenzivno gledanje u jednu tačku, često u ugao sobe, kao da vide nešto izvan ovog sveta.

Džuli spominje i fenomen "podeljene smrti" - kada osoba koja je uz umirućeg može da oseti, vidi ili razume ono što pacijent proživljava. Opisuje ga kao prenos osećaja slobode i radosti, kao da umirući poručuje: "Dobro sam, ne mogu da verujem koliko je ovo neverovatno".

