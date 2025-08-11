Slušaj vest

Neki Sibil Šepardmožda najviše poznaju po ulozi u seriji "Moonlighting" (Slučajni partneri) iz osamdesetih godina proplog veka. U TV priči koja se emitovala od 1985. do 1989. glumila je uz pet godina mlađeg Brusa Vilisa.

Televizijski partneri doživeli su romansu: "Temperatura mi je porasla za 10 stepeni. To mi je značilo dve stvari: prvo, jako me je privukao, drugo, nikada ne bih mogla da odglumim to, jer je postojala međusobna privlačnost".

Želela je da istakne sledeće: "Uvek ću voleti Brusa. Moram samo da kažem jednu stvar o njemu. Niko drugi nikada nije razmatran za tu ulogu nakon što se on pojavio".

Priznala je da je bila ljubomorna kada je Brus Vilis za ulogu u toj seriji dobio Emi nagradu jer "ko ne bi želeo to priznanje". Saradnja sa ovim glumce m bila je njen veliki povratak u Holivud nakon skandala koji ju je naterao da pauzira od filma i televizije, pa joj je karijera bila na klimavim nogama.

Sibil i Brus Vilis Foto: ABC - Album / Album / Profimedia

Sibil Šepard i slavni srpski umetnik: počeli vezu kada je on bio oženjen

Sibil Šepard rođena je u Memfisu 18. februara 1950. a 1966. godine je predstavljala svoj grad na takmičenju Miss Teenage America, a kasnije se takmičila na izboru Model godine.

Kada ju je 1970. slavni reditelj sprskog porekla Piter Bogdanovič ugledao na naslovnoj strani magazina "Glamour", privukla mu je ogromnu pažnju.

To se desilo dok je sa suprugom Pli Plat bio u redu ispred kase u supermarketu. "To je Džejsi", rekao joj je, misleći na lik Džejsi Farou u filmu "Poslednja bioskopska predstava".

I Sibil Šepard je dobila tu ulogu koja joj je donela nominaciju za Zlatni globus. Film je osvojio osam Oskara. A ona je dobila uloge u još dva Bogdanovičeva filma, ali i šansu da igra Betsi u "Taksisti" Martina Skorsezea.

Afera joj ugrozila karijeru

Navodno je po savetu prijatelja, reditelja Orsona Velsa, karijeru nastavila u pozorištu u rodnom gradu, ali se šuškalo da je bila nepoželjna u Holivudu zbog reputacije ljubavnice.

Uveliko se tada pričalo da je imala aferu sa Piterom Bogdanovičem tokom snimanja filma "Poslednja bioskopska predstava".

Piter Bogdanovič Foto: Profimedija

"Znate, to je smešna priča. Pričali smo o tome nedavno. Veoma me je privlačila. Tu je prvi snimak u bioskopu, kad ona prilazi i u krupnom kadru izgovara: "Šta radiš ovde u mraku?", a mi smo neposredno pre toga sedeli u bioskopu, a ja sam joj rekao: "Ne znam da li više želim da spavam sa tobom ili sa Džejsi". Pocrvenela je i onda su povikali: "Okej, spremni smo, Sibil" i to je snimljeno baš nakon tog momenta", ispričao je za Vulture.

Njegova supruga mislila je da će afera trajati koliko i snimanje filma, ali je potrajala, Bogdanovič se razveo. U to vreme skandali te vrste bili su poput katastrofe za karijeru glumaca.

Sibil Šepard i Piter Bogdanovič bili su u dobrim odnosima i nakon raskida. "To što je Piter Bogdanovič bio moj prvi učitelj glume, u mom prvom filmu "Poslednja bioskopska predstava", jeste ogroman blagoslov. Nema reči kojima bih mogla da izrazim kako se osećam zbog ovog najtežeg od svih gubitaka. Neka Piter dugo živi u našim sećanjima", rekla je 2022. za Deadline nakon smrti slavnog reditelja.

Verila se sa sprskim psihologom

Po dolasku u rodni grad Sibil Šepard je srela Dejvida M. Forda, lokalnog prodavca auto delova, udala se za njega i dobili su ćerku Klementajn. Razveli su se posle samo tri godine.

Sibil je rešila da se 1982. vrati u Njujork pa je dobila ulogu u seriji "Žuta ruža", a onda i u pomenutim "Slučajnim partnerima" i sitkomu "Sibil".

Sibil Šepard pre dva dana u Los Anđelesu Foto: JAST / BACKGRID / Backgrid USA / Profimedia

Krajem osamdesetih venčala se sa Brusom Openhajmom, a veza je krunisana rođenejm blizanaca, Arijel i Zakarija. I taj brak je trajao tri godine. Zabavljala se sa Elvisom Prislijem i Džefom Bridžisom.

Od 2012. do 2015. bila je verena sa psihologom srpskog porekla Andrejem Nikolajevićem, a 2000. objavila je memoare "Neposlušnost Sibil Šepard: kako sam preživela izbore za mis, Elvisa, seks, Brusa Vilisa, laži, brak, majčinstvo, Holivud i nezadrživu potrebu da kažem šta mislim".

