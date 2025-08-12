Slušaj vest

Astrolozi za dnevni horoskop 12. avgusta predviđaju ljubavne avanture za svakog pripadnika Zodijaka. Pojedini će se upustiti u tajnu aferu, a neki će se pozabaviti promenama koje žele u partnerskim odnosima. Pogledajte šta se sprema za vaš horoskopski znak

OVAN

Ovo je pravi period da ostvarite najviši poslovni cilj. Maksimalno ste koncentrisani i predani ideji koju već neko vreme imate. Ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije prevazići će sva vaša očekivanja. U pitanju je tajna veza. Nesanica.

BIK

Konačno se posao odvija u pravcu koji očekujete. Odličan poslovni potez doneće vam značajan dobitak. Pred vama je lep period u odnosu s partnerom, očekuje vas sjajan provod udvoje. Problemi s kilogramima, obožavate brzu hranu.

BLIZANCI

Ovaj dan donosi zadovoljstvo, i to ne samo zbog odličnih rezultata nego i zbog posebnih pohvala. Vaš odnos s partnerom je dobar, ali nešto biste voleli da promenite. To će vam uskoro poći za rukom. Odlično se osećate. Imate osećaj da sve možete da postignete.

RAK

Glavni izazov je da prilikom sastanka s teškim pregovaračima ostanete hladne glave. Akcenat je na prilagođavanju. Danas možete imati sudbinski susret sa osobom koju upoznajete preko prijatelja. Glavobolja. Moguć povišen pritisak.

LAV

Od ključnog je značaja da pronađete kompromis i postignete dogovor s partnerima. Početak rada na važnom projektu. Ovaj period vam donosi mogućnost paralelne veze, samo pazite da ne budete otkriveni. Problemi s vidom, kao i sa očnim pritiskom.

DEVICA

Uspeh postižu one Device koje se bave zdravstvom i privatnim biznisom. Imate opasne rivale, koji pokušavaju da vas sabotiraju. O ljubavi razmišljate ozbiljno. Dogovarate se s partnerom o ozvaničenju veze. Prehlada. Učestali kašalj, nemojte ga zanemarivati.

VAGA

Vage koje se bave estetikom, ulepšavanjem, modom i rade sa ženama mogu da očekuju natprosečne rezultate tokom ovog dana. Partner je prihvatio vašu kritiku. Stvari se kreću uzlaznom putanjom. Ne boravite dugo napolju na visokim temperaturama.

ŠKORPIJA

Sastanak prolazi u znaku poteškoća jer saradnik može biti nepopustljiv. Pravi potezi vas vode u pravcu sporazuma. Period u kom ćete uspeti da prevaziđete jedan dugotrajan problem u okviru porodice. Pad imuniteta. Ne unosite dovoljno vitamina i minerala.

STRELAC

Akcenat je na savršenoj komunikaciji. Uspeh kroz savršenu prezentaciju i javni nastup. Obnavljanje veze s bivšom ljubavlju može vam doneti stare dileme i nedoumice. Raspoloženi ste za opušteni odlazak na odmor s prijateljima. Potreban vam je odmor.

JARAC

Izazov je da se držite zacrtanih ciljeva i sve obavljate postupno. Savršena organizacija vas vodi u pravcu uspeha. Vaš odnos s partnerom doživeo je katarzu i sada sledi stabilizacija. Prekontrolišite centar za ravnotežu, imate lošu orijentaciju.

VODOLIJA

Usredsredite se na izlaganje, jer bi jedna pogrešna reč mogla da vam nanese ozbiljnu štetu. Nesporazumi s partnerom sada su iza vas. Ulazite u fazu kad ćete se osećati emocionalno ispunjeno. Obavite sve neophodne godišnje analize.

RIBE

Ključ uspeha u ovom periodu je da se oslonite na sve vaše saradnike i zajedno uradite projekat. Osmislite rezervni plan. Ljubavna avantura sa osobom u znaku Vodolije ili Lava može da preraste u nešto više. Obratite pažnju na saobraćaj. Moguće su povrede.

