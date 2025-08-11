Slušaj vest

Predstojeća nedelja sa sobom nosi niz specifičnih i intenzivnih aspekata, a kako treba da se postavi svako od nas u zavisnosti od toga koji je tačno dan u pitanju u detaljnoj analizi objasnila je astrološkinja Jasmina Mitrović. Dalje u tekstu prenosimo vam njenu astrološku analizu u celosti.

Ovaj tranzit najviše će uticati na 4 horoskopska znaka Foto: Shuterstock

Ponedeljak – Uspravite se polako

Ponedeljak započinjemo Mesecom u znaku Ribe, što može doneti usporenost i uspavanost. Lako se može dogoditi da prespavate alarm. Ukoliko imate mogućnost, ostanite ovog jutra u krevetu ili barem dajte sebi vremena da se polako razbudite. Bićete pod utiskom živopisnih snova, pa se potrudite da ih zapamtite. Može vam doći i nalet inspiracije i kreativnosti, a takvim aktivnostima i posvetite svoje vreme. Kako se i Merkur ovog jutra konačno okreće direktno, računajte na usporavanje, nesporazume, čekanja i moguća kašnjenja. Tokom dana Mesec pravi lepe aspekte prema Veneri i Jupiteru, što ovaj dan može učiniti posebnim na ljubavnom planu. Budite otvoreni za poziv na sastanak ili neki lep događaj. Ukoliko želite da upoznate neku osobu koja vam može biti značajna u romantičnom smislu, to se može dogoditi danas. Takođe, možete ponovo uspostaviti ili obnoviti komunikaciju sa izvesnom osobom s kojom duže niste bili u kontaktu ili dobrim odnosima. Svi vaši projekti koji su bili u nekoj vrsti stagnacije od ovog dana polako počinju da se razrešavaju.

Utorak – Dan blagoslova

Utorak donosi mnoštvo dešavanja koja će se smenjivati iz časa u čas. I ovog jutra snovi su intenzivniji, a vi usporeni. Mesec će u podne preći u znak Ovna, što će vas odjednom razbuditi i doneti želju za akcijom i delovanjem. Ovo je dan koji može doneti neka krupna dešavanja u vašem životu, ali i na kolektivnom planu. Posebno u polju zakona, hijerarhije, velikih projekata – dogodiće se spoj starog i novog. Nove uredbe i zakoni, pravila, sistemi i dostignuća. Bilo bi idealno da napravite biznis plan i strategiju kako da dođete do uspeha i započnete velike ideje. Imaćemo i jedan od najlepših aspekata, a to je konjukcija Venere i Jupitera, koja donosi blagoslove i obilje. Ovo su pozivi za veridbe, venčanja, početak ljubavnog odnosa ili barem upoznavanje osobe, useljenje, kupovina nekretnine ili početak zajedničkog života, planiranje potomstva ili saznanje o trudnoći, veliki pokloni, prilike za zaradu i slično. Jedini izazov može predstavljati prejako delovanje i ulazak u konflikt – ljutnja, bes, impulsivnost i nedostatak takta obeležiće ovaj dan.

ilustracija za horoskop Foto: Profimedia

Sreda – Emocije na maksimumu

Tokom srede imaćemo sličnu energiju kao prethodnog dana. Povoljni uticaji se mogu osetiti i iskoristiti i ovog dana. Međutim, dolazi do mnogo većeg osećaja nezadovoljstva i frustracije. Pokušaj prenošenja nekih informacija ili znanja može biti pogrešno protumačen, što može biti povod za ulazak u svađu i raspravu. Sve što se dešava možete doživeti prejako i naglašeno te imati veoma impulsivne i eksplozivne reakcije. Ukoliko vam je falilo hrabrosti da uradite nešto, ovog dana možete dobiti taj vetar u leđa da se usudite.

Četvrtak – Stabilnost i tvrdoglavost

U četvrtak imamo dobar osećaj da se sve odvija baš kako treba. Budite aktivni u prvom delu dana i uradite sve što želite dok su povoljniji aspekti. U drugom delu dana Mesec prelazi u znak Bika, što može doneti potrebu za usporavanjem i pasivnošću. Javlja se opterećenost novcem i dugovima, kao i pojava straha od nemaštine i za egzistenciju. Pojava tvrdoglavosti i čvrstog držanja za neke stare načine ponašanja i navike mogu poremetiti raspoloženje. Ukoliko vam neko bude davao sugestije ili vas izvlačio iz vaše zone komfora, možete postati agresivni – ili se može dogoditi i obrnuta situacija, da vi nekome „solite pamet“. Previše razmišljanja vodi u anksioznost i strah od gubitka i napuštanja.

Petak – Dan za uživanje

Ilustracija za horoskop Foto: Sarayut Thaneerat / Panthermedia / Profimedia

Petak je jedan veoma lep dan kada je važno isplanirati odmor i uživanje. Mesec iz Bika daje potrebu za uživanjem u lepim stvarima, kupovini i hrani. Lepi uticaji ka Veneri i Jupiteru donose povoljnu atmosferu za hedonizam, dobre investicije, poklone, upoznavanje ili početak romantičnog odnosa. Takođe, imamo lep uticaj između Merkura i Marsa, koji će vas dodatno motivisati da napravite neke konkretne poteze i aktivno učestvujete u kreiranju života po svojoj meri. Neka ovog dana reči liče na šalu i pesmu – dobro se zabavite i relaksirajte. Priuštite sebi zadovoljstva i zabavu.

Subota – Srce ili razum?

Subotu ujutro možete dočekati sa nadutim stomakom ili tenzijom u telu, posebno ako ste preterali sa hranom i pićem prethodnog dana, ali i sa unutrašnjim nemirom i konfliktom. Možete biti rastrzani između dva izbora, dva plana ili ideje, kao i između srca i uma. Nećete biti sigurni da li da slušate šta vam govori intuicija ili logika i racio. Mesec će u večernjim satima preći u znak Blizanci i napraviti mnoštvo aspekata do kraja dana, što donosi obilje informacija i komunikacije. Očekujte puno poziva, poruka, kontakata, ideja i planova. Budi se dete i vesela strana u vama, pa ste spremniji za šalu i zabavu. Neka vam ovo veče protiče u dobrom društvu, opuštenim razgovorima i razmeni ideja i informacija. Mnogi događaji mogu dolaziti kao prst sudbine, kada se nađete na pravom mestu u pravo vreme. Mogući su važni razgovori i donošenje odluka koje će bitno uticati na vašu budućnost.

Nedelja – Lakoća i radost

Nedelju završavamo u sličnoj energiji. Potrudite se da vam bude opušteno i zabavno. Najviše će vam prijati zabavni parkovi, igranje sa decom ili druženje sa mladim i pozitivnim ljudima. Ovaj dan nije za neke teške teme i ozbiljnost. Puno ćete pričati i smejati se, organizujte aktivnosti u kojima ćete se dosta kretati i zabaviti. Spremnije ćete iznositi svoje stavove i sa lakoćom sprovesti neke svoje odluke i želje u delo.

