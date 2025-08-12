Slušaj vest

Jesen kuca na vrata, a sa njom stižu i promene na novčanom planu. Neko će doživeti pravi finansijski procvat, neko će morati malo da stegne kaiš, a nekome će stići iznenadni troškovi. Pogledajte kakva je astrološka prognoza za vaš horoskopski znak.

OVAN

Ovan Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za vas, Ovnove, jesen je kao stvorena za skok napred. Imaćete energije i ideja na pretek, pa se bacite na nove projekte. Možda se upustite u privatni biznis, možda u neku pametnu investiciju. Rizik vas neće plašiti, a intuicija će vam biti glavni saveznik.

BIK

Bik Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Bikovi, vama ova jesen šalje poruku: polako i oprezno. Fokusirajte se na stabilnost i pametno rasporedite novac. Vreme je da razmislite o štednji i planovima koji će vam se isplatiti na duže staze. Izbegavajte nepotrebne troškove, jer se lako može desiti da vam zatreba rezerva.

BLIZANCI

Blizanci Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Blizance je ovo sezona poznanstava i veza koje mogu doneti lepe poslovne prilike. Pričajte, povezujte se, nudite ideje – i to ne samo ljudima koje već poznajete, nego i novim kontaktima. Možda se upustite u neki kurs ili dodatnu obuku koja će vam otvoriti vrata ka većoj zaradi.

RAK

Rak Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Rakovi, vi ćete morati da se suočite sa stvarima koje ste možda gurali pod tepih – dugovima i starim obavezama. Organizujte se, stavite sve na papir i napravite plan otplate. Nije zabavno, ali kad se rešite tereta, biće vam lakše da krenete dalje.

LAV

Lav Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Lave, vi ćete zablistati na poslu! Dolazi vreme kada se sve vaše hrabre ideje mogu isplatiti. Otvorite oči za nove poslovne prilike i ne ustručavajte se da ih zgrabite. Samopouzdanje vam je jača strana – iskoristite ga.

DEVICA

Devica Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Device, kod vas će ova jesen tražiti disciplinu. Budžet držite pod kontrolom, jer bi vas iznenadni troškovi mogli izbaciti iz takta. Napravite plan i držite ga se, koliko god zvučalo dosadno – na kraju ćete biti zahvalni sebi.

VAGA

Vaga Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Za Vage stiže odličan period za poslovna partnerstva. Možda ćete udružiti snage sa nekim i pokrenuti zajednički projekat. Važno je da se dogovarate i da finansijski ciljevi budu jasni i vama i onome sa kim radite.

ŠKORPIJA

Škorpija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Škorpije, spremite se – jesen vam donosi dodatnu ambiciju. Želećete više, bolje i jače. Ako uložite u svoje znanje ili naučite novu veštinu, to će vam doneti profit u budućnosti. Ovo je trenutak da postavite visoke ciljeve.

STRELAC

Strelac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Strelčevi, vama bi jesen mogla da otvori vrata ka svetu. Putovanja, saradnja sa inostranstvom, novi kontakti – sve to može da bude izvor dobre zarade. Razmišljajte široko i nemojte se plašiti da probate nešto potpuno novo.

JARAC

Jarac Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Jarčevi, vama savet – nema žurbe sa ulaganjima. Dobro razmislite pre nego što potpišete bilo šta. Ovo je pravo vreme da osmislite dugoročnu strategiju i da jasno znate čime raspolažete, a šta tek treba da obezbedite.

VODOLIJA

Vodolija Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Vodolije, vi ćete blistati na polju inovacija. Sve što ima veze sa tehnologijom, digitalom i novim idejama – to je vaša karta za uspeh. Otvorite se za promene i budite spremni da se prilagodite.

RIBE

Ribe Foto: Daniel Eskridge / Stocktrek / Profimedia

Ribe, kod vas će mašta i kreativnost igrati glavnu ulogu. Ako imate talenat koji ste dosad čuvali samo za sebe, jesen je idealna da ga pretvorite u izvor prihoda. Vaša originalnost može vam doneti i novac i zadovoljstvo.

