Kristijan je imao samo 14 godina kada je pokazao neverovatnu hrabrost i prisebnost, i to u svom rodnom kraju – malom mestu Segarča na jugu Rumunije. Tog dana se, vraćajući se iz škole, našao u epicentru događaja koji će mu zauvek promeniti život.

Kako je dečak upao u bunar?

U dvorištu jedne porodice, trogodišnji Gabrijel se igrao kada je iznenada propao u bunar dubok 15 metara. Ubrzo su se na mestu nesreće okupili vatrogasci i zabrinuti meštani. Dete je bilo zaglavljeno satima, a kako je vreme prolazilo, postajalo je jasno da mu ponestaje vazduha. Spasioci su pokušavali sve – od kopanja bagerima do ručnog rada lopatama – ali bunar je bio preuzak za odraslu osobu. Kristijan je shvatio ozbiljnost situacije kada je video oca dečaka kako očajan drži glavu u rukama, dok su majka i sestra neutešno plakale.

Jedino dete moglo je da pomogne

U jednom trenutku postalo je jasno: jedini način da se dođe do Gabrijela jeste da neko dovoljno sitan siđe kroz uski otvor. Dva dečaka su se dobrovoljno prijavila, ali su odustali nakon što su saznali da će morati da budu spušteni naglavačke, vezani za noge. Niko im to nije zamerio – strah je bio sasvim prirodan.

Tada je Kristijan odlučno rekao: "Idem ja, ne plašim se."

Pre spuštanja, kratko je razgovarao sa vatrogascima. Iako je kasnije priznao da mu nije bilo svejedno, tokom priprema nije pokazivao ni trunku straha. Stavili su mu zaštitnu kacigu, obezbedili užad, a on je samo mahnuo pre nego što su ga naglavačke spustili u dubinu.

Neizvesnost, tišina – pa aplauz

Ljudi pokušavaju da spasu dečaka iz bunara Foto: Printscreen/Instagram/eduko_novisad

Napetost među prisutnima bila je opipljiva. Niko nije znao da li će Kristijan uspeti da dođe do deteta, a još manje – da ga izvuče. Ali, posle nekoliko minuta, iz bunara se začulo komešanje – Kristijan je uspeo! Kada su ga izvukli napolje, u naručju je držao Gabrijela. U tom trenutku, cela zajednica je eksplodirala u suzama i aplauzu. Dečakov otac je potrčao prema Kristijanu, zagrlio ga i poljubio, ne nalazeći reči da iskaže zahvalnost.

Ponovo viralno: Snimak podviga kruži mrežama

Iako se sve dogodilo pre nekoliko godina, snimak ove akcije poslednjih dana ponovo kruži društvenim mrežama. Komentari korisnika su prepuni emocija: "Ušao u bunar kao dečak, izašao kao muškarac", "Božje dete", "Plačem svaki put kada vidim ovaj snimak", "Čudo od deteta", "Herojsko srce"

Trenutak kada je Kristijan (14) izvukao dečaka iz bunara. Foto: Printscreen/Instagram/eduko_novisad

Dečak koji je učinio nezamislivo

Kristijanov gest ostaje podsetnik da istinska hrabrost ne zna za godine. U trenutku kada su svi drugi odustajali, on je zakoračio napred – ne zbog slave, već jer je znao da to mora da uradi. Tog dana, Segarča je dobila heroja. I to ne običnog – već čudesnog dečaka sa ogromnim srcem.

