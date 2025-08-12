Slušaj vest

Retrogradni Merkur, ta enigma svemira koja nas je sve držala na ivici, konačno se povukao i danas 12. avgusta kreće direktno! Ovo je trenutak kada svi možemo da odahnemo. Jer se završava period konfuzije, nesporazuma i tehničkih kvarova. Ako ste se osećali kao da hodate unazad dok nosite stari par cipela koje su vam za broj manje, znajte da su te cipele sada konačno izbačene.

Trazit će najviše uticati emotivne promene Foto: Andriy Popov / Panthermedia / Profimedia

Retrogradni Merkur je bio kao nepozvani gost na zabavi koji je sve vreme pritiskao pogrešna dugmad na stereo uređaju, menjajući muziku usred omiljene pesme. Ali sada, taj gost odlazi a vi konačno možete ponovo preuzeti kontrolu nad svojim životom. Sve što je bilo “naopako” polako se vraća u normalu. Razgovori koji su bili nejasni, pogrešne poruke koje su uzrokovale nesporazume i planovi koji su stalno propadali, sada će dobiti priliku da se isprave.

Kako svaki znak doživljava završetak retrogradnog Merkura?

Ovan

Ovan Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Posle tri nedelje frustracija u ljubavi, sada vam se vraća osećaj samopouzdanja. Konačno znate šta (i koga) želite. Ako ste bili u fazi sumnji, sada je vreme da jasno postavite granice – ili započnete iznova.

Bik

Bik Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Dom, porodica i privatni život su bili pod stresom. Sad kada se Merkur smiruje, dolazi period unutrašnjeg sklada. Popravite odnose, napravite plan renoviranja, vratite osećaj stabilnosti. Rešenja su na dohvat ruke.

Blizanci

Blizanci Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vaš vladar Merkur vam je pravio haos u svakodnevnim razgovorima. Nesporazumi, pogrešne poruke, propušteni pozivi – sve to sada nestaje. Od 11. avgusta komunicirate jasno, precizno i samouvereno.

Rak

Rak Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Finansijska neizvesnost konačno popušta. Ako ste imali troškove koje niste planirali ili ste morali da ponavljate iste uplate – sada dolazi faza ravnoteže. Planiranje budžeta od kraja avgusta biće mnogo lakše.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Retrogradni Merkur se odvijao baš u vašem znaku. Bili ste u centru introspektivnog ciklusa, ispitivanja identiteta i ličnih granica. Sada, kada se sve to smiruje – dolazi vaša sezona lične moći i jasnoće.

Devica

Devica Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za vas je ovo bio period unutrašnjih preispitivanja. Mnogi su osećali emotivnu distancu, potrebu za izolacijom, pa čak i psihički umor. Ali vaša sezona se približava – a sa njom dolazi povratak kontrole i mentalne snage.

Vaga

Vaga Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Prijateljstva i društveni odnosi su bili pod tenzijom. Pogrešno protumačene poruke, stare zamere i tišine između vas i nekih ljudi sada počinju da se razrešavaju. Od sredine avgusta odnosi postaju iskreniji i stabilniji.

Škorpija

Škorpija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Karijerni putevi su bili magloviti – odluke su odlagane, pozivi izostajali, a samopouzdanje je bilo načeto. Sada, korak po korak, profesionalne stvari se vraćaju na svoj tok. Septembar donosi novu jasnoću ciljeva.

Strelac

Strelac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Sve što ste planirali – putovanja, studije, papirologiju – dobijalo je odlaganja ili komplikacije. Od 11. avgusta konačno možete da krenete napred. Vreme je da rezervišete, potpišete i započnete novo poglavlje.

Jarac

Jarac Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Intimni odnosi, poverenje i pitanja novca u vezi bili su pod reflektorom. Mnoge istine su izašle na videlo, a sada dolazi vreme ozdravljenja. Ako je veza preživela retrogradni – verovatno je spremna za sledeći nivo.

Vodolija

Vodolija Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Partnerski odnosi su bili glavni izazov. Zbunjenost, konflikti, ili neočekivani kontakti iz prošlosti su vas zatekli. Od sada, odnosi koje odlučite da zadržite – mogu rasti. Ostali će otpasti bez drame.

Ribe

Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / A

Zdravlje, posao i rutina bili su haotični. Napravite pauzu i postavite nove navike – sada će imati efekta. Vreme je da ponovo organizujete život, jer ćete se osećati više u balansu nego poslednjih mesec dana.

(Kurir.rs/NajŽena)

Bonus video: Da li znate šta je mundalna astrologija?