Kada putujemo, često tražimo jednostavne načine da poboljšamo udobnost i sigurnost. Jedan od trikova, koji postaje sve popularniji, uključuje peškir. Iako na prvi pogled može da zvuči čudno, koristi su iznenađujuće značajne. Od boljeg sna, preko zaštite od dima, pa do povećanja bezbednosti, pravilno postavljen peškir može da igra ključnu ulogu u raznim situacijama.

Hotelski hodnici, iako obično lepo uređeni, često su izvor buke i svetlosti koji mogu da remete san. Kroz otvor ispod vrata sobe neretko dopiru zvuci koraka, razgovora ili rada lifta. Pored toga, svetlo iz hodnika, koje u mnogim hotelima ostaje upaljeno tokom cele noći, može da smeta onima koji su osetljivi na jačinu svetlosti.

Kako to da sprečite?

Dovoljno je da običan peškir ugurate ispod vrata kako biste značajno smanjili buku i prodor svetla. Ovo jednostavno rešenje može znatno da poboljša kvalitet sna, posebno onima kojima su potpuna tišina i mrak neophodni za odmor i regeneraciju.

Ovaj trik nije koristan samo za bolji san, već i za povećanje bezbednosti u kriznim situacijama, poput požara. U mnogim hotelima se savetuje da u slučaju izbijanja vatre ostanete u sobi i čekate dolazak vatrogasaca. Tada peškir može da bude od presudne važnosti jer sprečava prodor dima i otrovnih gasova u prostoriju. To može da sačuva zdravlje, pa čak i život.

Zaštita od lopova

Lopovi ponekad koriste tanke metalne žice koje provlače kroz otvor ispod vrata kako bi otključali bravu iznutra. Ako peškir okačite preko kvake, on može da posluži kao jednostavna, ali efikasna prepreka koja im onemogućava ovaj trik.

Neki tvrde da peškir ispod vrata može da se koristi i za prikrivanje mirisa duvanskog dima u sobama gde je pušenje zabranjeno. Međutim, to ne samo da krši hotelski pravilnik, već može da dovede i do ozbiljnih novčanih kazni. Mnogo je bolje da izaberete smeštaj koji ima sobe za pušače nego da rizikujete neprijatne posledice.

