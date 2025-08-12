Evo kada počinje starost: Stručnjaci otkrili tačnu godinu, a od ovoga zavisi kada ćete vi početi da starite
Često se kaže da su godine samo broj i da je starenje stanje uma, a prema nedavnom istraživanju, to bi moglo da bude tačno. Američko udruženje psihologa otkrilo je da sredovečni i stariji ljudi u savremenom dobu veruju da starost počinje kasnije nego što su verovali njihovi vršnjaci pre nekoliko decenija.
Istraživači su analizirali podatke 14.056 učesnika u nemačkoj anketi o starenju, a ispostavilo se da su ispitanici koji su kasnije rođeni označili i kasniji početak starosti u poređenju sa onima koji su rođeni u prvim decenijama 20. veka.
Percepcija starosti se menja s godinama
Istraživanje, objavljeno u magazinu Psychology and Aging, obuhvatilo je ljude rođene između 1911. i 1974. godine, a učesnici su odgovorili na anketu osam puta nakon svoje 25. godine, kada su imali između 40 i 100 godina.
Kada su učesnici rođeni 1911. imali 65 godina, rekli su da starost počinje u 71. godini. Međutim, učesnici rođeni 1956. su, kada su imali 65 godina, rekli da starost počinje u 74. godini.
Istraživači su takođe primetili da se individualna percepcija starosti menjala kako su ljudi zalazili u poznije godine, a kako su učesnici starili, njihova ideja o starosti postajala je sve više potisnuta. Na primer, prosečan ispitanik u 64. godini smatrao je da starost počinje sa 74 godine, ali kada bi navršio 74 tvrdio bi da starost počinje u 76. godini. U proseku, percipirani početak starosti povećavao se za oko godinu dana za svakih četiri do pet godina stvarnog starenja.
Istraživači su takođe otkrili da žene smatraju da starost počinje dve godine kasnije od muškaraca i da se ta razlika vremenom povećava. Takođe su otkrili da ljudi koji su izjavili da su usamljeniji i lošijeg zdravlja misle da starost u proseku počinje ranije od onih koji su bili zdraviji i manje usamljeni.
"Očekivani životni vek se produžio, što verovatno doprinosi percepciji da starenje počinje sve kasnije i kasnije. Takođe, neki aspekti zdravlja su se vremenom poboljšali, tako da se ljudi određenog uzrasta koji su u prošlosti smatrani starima više ne smatraju starosti. Možda je početak starosti u ljudskom umu odložen i jer ljudi smatraju da je starost nepoželjno stanje", ističe autor studije Markos Vetštajn, naučnik sa Univerziteta u Berlinu.
(Kurir.rs/ Žena)
