Slušaj vest

Muškarac, koji se zove Džek Kej iz Njukasla, preko noći je postao hit na društvenim mrežamakada se pojavio u snimku koji je objavio klub Zero Six West. U opisu snimka, klub je pitao: "Da li neko poznaje ovu apsolutnu legendu, jer imamo dva besplatna mesta na listi gostiju na njegovo ime?!".

Snimak, koji je pregledan više od 18 miliona puta, prikazuje Keja kako pleše dok nosi sunčane naočare, debeli zlatni lanac i crni dizajnerski prsluk. Međutim, ono što je najviše privuklo pažnju, bila je njegova kratka šerpa frizura.

Džek Kej Foto: Printscreen/Tiktok/zerosixwestibiza

Od tada, još snimaka "Ibiza final boss-a" kruži TikTok-om. Jedan od učesnika žurke podelio je snimak, pregledan 9,2 miliona puta, na kojem pleše sa "čovekom, mitom, legendom". Ubrzo se Kejevo lice našlo u brojnim mimovima na internetu, a brendovi poput Currys-a i Greggs-a koristili su njegov lik u objavama na društvenim mrežama.

Neki komentari pokazali su da ljudi gotovo obožavaju Keja i energiju koju prenosi u svojim snimcima. Jedan fan je na X-u napisao: "Moć kratkog video-formata ponovo udara... Ovaj čovek je otišao na odmor kao Džek, a vratio se kao 'Ibiza final boss'. Sledeće nedelje imaće podkast. Sledećeg meseca pokreće kriptovalutu".

Čak je dobio i poruku od Booking.com-a.

"Hej, legendo, želimo da te vratimo na Ibicu na produženi boravak. Pogledaj svoje poruke".

Za The Ibiza Times, dvadesetšestogodišnjak je u Instagram snimku izjavio: "Ja sam Ibiza final boss. Džek Kej. Upoznajte me".

Kej je iskoristio svoju popularnost, otvorio je svoje TikTok i Instagram naloge, a na Instagramu već ima 28.000 pratilaca u trenutku pisanja ovog teksta. U jednom storiju zahvalio se svima na podršci.

"Cenim svu ljubav i poruke koje sam dobio. Odgovoriću svima što brže mogu, samo sada imam mnogo toga da uradim. Ja sam samo običan čovek iz Njukasla, ovo je ludilo. Ostanite uz mene, stižu velike vesti".

Izgleda da ga je već angažovala i jedna agencija za talente - Neon Management, koja ima klijente iz emisija Love Island i Gogglebox. Potvrdila je da Kej uskoro kreće na turneju.

VIDEO: Ema Radujko na Ibici