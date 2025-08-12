Slušaj vest

Konjunkcija Venere i Jupitera 12. avgusta 2025. uticaće na svaki horoskopski znak tokom čitave nedelje. Dve planete susrešće se u magičnom tranzitu u periodu opadajuće faze Meseca. Zvezda nedelje biće Merkur, koji prelazi u direktan hod 11. avgusta, nakon čega sledi konjunkcija Venere i Jupitera dan kasnije. Ova kosmička energija pruža nam priliku da dublje promislimo o porukama koje nam je donela prošlonedeljna pun mesec.

Ljubav i romantika biće nam na umu, pa je ovo odličan period za jačanje veza sa onima koje volimo. Tranzit može biti povoljan i za produbljivanje odnosa sa kolegama i saradnicima.

Ovan

Ova nedelja je savršena prilika da počnete da menjate način razmišljanja. Uticaj punog meseca omogućio vam je da razmislite o prošlosti i prepoznate šta treba da promenite kako biste prevazišli ono što vas sputava. Sada je vreme da unesete više optimizma i uspostavite zdrave rutine. Energija ovog perioda pomoći će vam da se osećate odlučnije i spremnije za uspeh.

Bik

Prošlonedeljni pun mesec vas je možda naveo da se osvrnete na svoja postignuća, a sada učite kako da prema sebi budete blaži. Mesec u vašem znaku sredinom nedelje donosi vam osećaj usklađenosti sa ciljevima. Ako ste zaostali sa obavezama, sada se možete vratiti na pravi put jer vas energija nedelje podstiče da verujete u sebe. Konjunkcija Venere i Jupitera otvara vam bezbroj mogućnosti, pod uslovom da nastavite da radite vredno i ne izgubite iz vida svoje ciljeve.

Blizanci

Mesec u Ribama na početku nedelje biće na najvišoj tački vašeg horoskopa, podstičući vas da sagledate odnose sa ljudima iz najbližeg okruženja. Ako ste na rukovodećoj poziciji, osvrnućete se na raspodelu moći. Ovo je trenutak da vidite da li pomažete drugima i da li oni uzvraćaju istom merom. Konjunkcija Jupitera i Venere učiniće vas svesnijima svojih postupaka. To će vam omogućiti novi početak i priliku da izgladite odnose.

Rak

Na početku nedelje, mesec u Ribama deluje snažno na vas. Konjunkcija Venere i Jupitera u vašem znaku budi deo vas koji je možda bio uspavan. Ljubav ove nedelje deluje ispunjujuće, uzbudljivo i podsticajno — posebno ako ste u vezi i želite da je podignete na viši nivo. Iskoristite ovu energiju da otkrijete sopstvenu snagu i pronađete svetlost u trenucima tame.

Lav

Prošlonedeljni pun mesec u Vodoliji podstakao je saradnju sa drugima, a sada ćete se fokusirati na druge aspekte odnosa, posebno poslovne. Konjunkcija Jupitera i Venere nateraće vas da se suočite sa sopstvenim emocijama. Nedelja donosi prilike za isceljenje kroz energiju Riba i Bika, a završava se osvežavajućim početkom uz Mesec u Blizancima.

Devica

Mars je konačno napustio vaš znak, pa sada možete potpuno da uživate u lepoti konjunkcije Venere i Jupitera. Mesec u Ribama na početku nedelje pomoći će vam da pronađete unutrašnji mir i osećaj povezanosti sa drugima. Podrška stiže čim je prihvatite. Ako ste do sada ćutali i potiskivali emocije, ovo je trenutak da se otvorite. Merkur u direktnom hodu olakšaće komunikaciju i smanjiti nesporazume.

Vaga

Vaša vladajuća planeta, Venera, igra glavnu ulogu ove nedelje. Snažna energija njene konjunkcije sa Jupiterom pomoći će vam da se osećate moćno i u svom elementu. Čak i sa Marsom u vašem znaku, uspevate da zadržite diplomatski pristup i zablistate. Mesec u Ribama i Ovnu na početku nedelje pomoći će vam da zaštitite svoje granice, a završetak nedelje uz Mesec u Blizancima doneće vam spremnost za otvoren razgovor i dogovore.

Škorpija

Ove nedelje energija će vam i dalje biti veoma povoljna. Sada kada je Merkur direktan, kontakt sa ljudima iz prošlosti može vam pomoći da se oslobodite starih zamerki. Konjunkcija Venere i Jupitera otvara srce i um, omogućavajući vam da učite iz starih grešaka. Sa Mesecom u Blizancima krajem nedelje, bićete željni novih znanja i spremni za novu avanturu koja budi vašu radoznalost.

Strelac

Ove nedelje osećaćete nalet pozitivne energije. Mars u Devici možda je ostavio trag umora, ali sada, sa Marsom u Vagi, lakše preuzimate inicijativu i ulogu vođe. Mesec u Ovnu podstiče vas da preuzmete odgovornost za svoje postupke. Ako vas emocije preplavljuju, vreme je da reagujete zrelo i otvoreno. Saturn u Ovnu pomaže vam da ostanete fokusirani na ciljeve, dok vas okolina gleda kao nekoga ko zna da vodi.

Jarac

Mesec u Ribama doneće vam inspiraciju — zapišite ideje i povežite se sa sopstvenim mislima. Konjunkcija Jupitera i Venere biće naspram vašeg znaka, donoseći snažan podsticaj. Mesec u Biku učiniće da se osećate ispunjeno u svim oblastima života. Energija Ovna podstaći će vas da krenete ka ciljevima bez odugovlačenja, a Bik i Blizanci pružiće vam istrajnost da izdržite do kraja. Ovo je odlična nedelja da pokrenete svoje snove, jer budućnost sada deluje privlačnije nego ikad.

Vodolija

Nakon punog meseca u vašem znaku, možete imati osećaj da privlačite ljude oko sebe. Pre nego što pristanete na sva pozivanja, setite se da postavite granice i uzmete vreme za sebe. Mesec u Ovnu pomoći će vam da obnovite kontakte i provedete kvalitetno vreme sa prijateljima i porodicom. Energija Blizanaca probudiće vašu zainteresovanost za ljubav, a konjunkcija Venere i Jupitera pomoći će vam da je prihvatite.

Ribe

Ove nedelje cvetate, transformišete se i uzdižete. Konjunkcija Venere i Jupitera učiniće da vaša harizma i lepota dođu do izražaja. Ovo je idealno vreme da se ponovo povežete sa umetničkim radom i kreativnošću. Mesec u Ovnu i Biku doneće vam konkretne planove koje je pun mesec možda usporio. Sa Mesecom u Blizancima, dobićete priliku da razmislite o sledećim potezima dok ciljate ka vrhu.

