Slušaj vest

Strah od krađe na plaži muči gotovo svakog turistu. Koliko god pazili na svoje stvari, lopovi često pronađu način da nas “olakšaju” za dragocenosti. Ipak, jedna devojka na Instagramu podelila je trik koji mnogi smatraju iznenađujuće efikasnim.

„Ceo život nam je palila ova metoda, koliko god da nema smisla…“, napisala je uz video snimak na kojem pokazuje kako čuva svoje stvari dok uživa na plaži.

Njena taktika je jednostavna – sve vrednosti stavlja u torbu za plažu, a zatim je prekriva običnom majicom. Na prvi pogled možda deluje banalno, ali prema komentarima, upravo to zbunjuje lopove.

Ispod objave nizali su se šaljivi, ali i oduševljeni komentari:

„Sigurnije od sefa“

„Sve to + stavljeno ispod ležaljke“

„Mislim da je ovako manje stvari ukradeno u istoriji nego bilo kako drugačije“

„Ja još dodam šešir odozgo za dodatnu sigurnost“

„Joj, svi smo isti“

Mnogi su dodali i savet da se torba dodatno pokrije peškirom kako bi bila potpuno neprimetna. Izgleda da ponekad najjednostavnija rešenja mogu da nas spasu neprijatnih situacija na odmoru.

Bonus video: Plaža iz filma "Varljivo leto '68" dobila novi sjaj