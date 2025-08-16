da li ste znali

Gosti hotela se pitaju zašto većina hotela nema sobe sa brojem 420 ili 13. Istražili smo ovu pojavu i otkrili pravo poreklo ovih praznoverja.

Soba 420 – tajni kod za ljubitelje kanabisa

Možda zvuči neobično, ali broj 420 je odavno poznat kao diskretni kod među ljubiteljima marihuane.

U Sjedinjenim Američkim Državama, 20. april (4/20 po američkom datumu) poznat je kao Weed Day – dan kada se širom zemlje održavaju događaji u znak podrške legalizaciji kanabisa. Aktivisti ponekad odlaze toliko daleko da kontaktiraju političare i zvaničnike tačno u 4:20 ujutru sa svojim zahtevima.

sobarica namešta krevet u hotelskoj sobi Foto: diego.cervo, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Vremenom, broj 420 postao je simbol okupljanja za konzumaciju marihuane. U nekim hotelima gosti su rezervisali upravo sobu 420 kako bi u njoj organizovali masovna okupljanja, što je često dovodilo do pritužbi gostiju i intervencije policije.

Kako bi izbegli neprijatnosti, brojni hoteli jednostavno su izbacili sobu sa tim brojem. Ova praksa se proširila širom sveta, pa je danas retko pronaći hotelsku sobu 420.

U Francuskoj je situacija slična – iako je konzumacija marihuane zabranjena, ljubitelji ove biljke često traže sobu 420, pa su hoteli odlučili da je izbace iz ponude.

Soba 13 – ukleta cifra ili obična slučajnost?

Broj 13 već vekovima nosi teret praznoverja i straha, a neki ljudi imaju i zvaničnu fobiju od njega – triskaidekafobiju.

Koreni ovog praznoverja vode nas do hrišćanske tradicije. Na Poslednjoj večeri, Isus Hristos je sedeo sa svojih dvanaest apostola. Kada im se pridružio Juda, koji će ga kasnije izdati, broj za stolom postao je 13 – od tada mnogi veruju da ovaj broj donosi nesreću.

Broj 13 u istoriji važi kao baksuzni broj Foto: Profimedia

Dodatno, u tarot kartama broj 13 simbolizuje smrt, što je učvrstilo njegovu lošu reputaciju. Mnogi događaji u istoriji dodatno su „hranili“ ovaj mit – recimo, misija Apollo 13 poletela je u 13:13 sa lansirne rampe 39 (13×3) i ubrzo doživela eksploziju.

Zbog ovakvih uverenja, gosti nerado prihvataju ključ od sobe 13, a neki bi to smatrali lošim znakom. Da bi izbegli neprijatnosti, većina hotela na svetu potpuno izostavlja ovaj broj iz svoje numeracije soba.

Ova praksa prevazilazi hotele – mnoge ulice nemaju kućni broj 13, Air France je iz svojih aviona uklonio red 13, a u Formuli 1 ne postoji bolid sa tim brojem. U nekim zgradama čak ni ne postoji 13. sprat – zamenjen je oznakom 12A.

