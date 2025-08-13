Slušaj vest

Putnica je nasilno izvedena iz aviona u Nigeriji nakon što je, prema navodima aviokompanije, odbila da isključi svoj mobilni telefon. Incident se dogodio u nedelju, 10. avgusta, na letu kompanije Ibom Air iz Uyoa (aerodrom Victor Attah International) ka Lagosu (aerodrom Murtala Muhammed International).

Počelo zbog telefona

U saopštenju na Fejsbuku, Ibom Air je identifikovao putnicu kao gospođu Komfort Emanson, navodeći da je njeno ponašanje „predstavljalo ozbiljnu pretnju bezbednosti posade, putnika i aviona”. Prema tvrdnjama kompanije, Emanson je bila upozorena, u skladu sa standardnim bezbednosnim procedurama, da isključi telefon, a pilot je to ponovio i preko razglasa.

Drugi putnik, koji je sedeo pored nje, navodno je uzeo telefon i sam ga isključio, što je izazvalo njen „verbalni napad”. Situacija se privremeno smirila, a let je nastavljen po planu.

Sukob po sletanju

Po dolasku u Lagos, Emanson je navodno sačekala da svi putnici izađu iz aviona, a zatim prišla stjuardesi koja joj je naredila da ugasi telefon. Prema izveštaju Ibom Aira, tom prilikom joj je strgla periku, skinula naočare i „više puta je ošamarila”.

U snimku koji je objavila agencija Associated Press, vidi se trenutak kada je putnica vučena niz stepenice aviona. Aviokompanija tvrdi i da je pokušala da uzme protivpožarni aparat kako bi ga iskoristila kao oružje, što je moglo oštetiti avion, piše People.

Intervencija obezbeđenja

Pilot je pozvao obezbeđenje, a Emanson je „savladana i nasilno izvedena iz aviona”. Predata je obezbeđenju Federalne uprave aerodroma Nigerije (FAAN), a zatim i policiji na dalju istragu.

Ibom Air je saopštio da joj je izrečen doživotni zabranu letenja njihovim letovima, uz poruku da kompanija ima „nultu toleranciju na bilo koji oblik nasilnog ponašanja koje ugrožava bezbednost putnika, posade ili opreme”.

Reakcije vlasti i advokata

„Bezbednost nam je uvek na prvom mestu. Pozivamo putnike da uvek slede uputstva posade, radi sigurnosti i komfora svih u avionu,” poručila je kompanija.

Majkl Ašimugu, direktor za javne poslove i zaštitu potrošača u Nigerijskoj civilnoj avijaciji (NCAA), poručio je: „Kada vam posada kaže da isključite telefon pre poletanja ili sletanja, jednostavno se povinujte. Ne mogu da razumem zašto rutinske stvari dovode do ovakvih incidenata.”

Međutim, Nigerijsko advokatsko udruženje (NBA) je osudilo potez aviokompanije, zahtevajući da Ibom Air povuče doživotnu zabranu, javno se izvini putnici i sarađuje u „nepristrasnoj istrazi ovog incidenta”.