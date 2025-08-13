Slušaj vest

Priče o ljudima koji su umrli pa se vratili u život oduvek fasciniraju i bude znatiželju. Iako smrt obično označava konačan kraj, postoje dokumentovani slučajevi u kojima su pojedinci doživeli kliničku smrt, a zatim se iznenada vratili u život. Takva iskustva često menjaju ne samo njihove poglede na život i smrt, već i način na koji okolina doživljava granice ljudske egzistencije. Čovek koji je umro šest puta i svaki put se “vratio” otkrio je kako je to bizarno iskustvo imalo sumoran uticaj na njegov život, piše Unilad.

Šest puta proglašen mrtvim

Čudna priča počela je kada je Azizi teško povređen u nesreći na radu, a lekari su ubrzo nakon toga proglasili njegovu smrt. Njegovo telo je odvezeno u mrtvačnicu, pripreme za sahranu su već počele, a Azizi je šokirao sve kada je ponovo došao svesti i jednostavno izašao. Oni koji su ga videli među živima pobegli su u strahu, uvereni da gledaju duha.

U njegovoj drugoj “smrti”, lekari su verovali da je preminuo od malarije, ali dok je ležao u kovčegu, probudio se i shvatio da je živ – na veliko iznenađenje svoje porodice. Zatim je, zbog teške saobraćajne nesreće, završio u komi i ponovo bio spreman za kovčeg, ali je i tada smrt uspeo da “nadmudri”. Godinu dana kasnije ugrizla ga je otrovna zmija, i mnogi su smatrali da je to njegov konačan kraj, jer je ostao bez svesti. Ponovo je proglašen mrtvim i prebačen u mrtvačnicu, gde je proveo čak tri dana, ali se i tada probudio – samo da bi preživeo još jedan koban pad u jamu.

Meštani su postali sumnjičavi nakon njegovog petog “izbegavanja” smrti i počeli su da veruju da je Azizi opasan duh ili veštac. Šesta smrt desila se kada su seljani pokušali živog da ga spale u njegovom domu. Azizi se “ugušio” u plamenu, ali je ponovo oživeo dok je ležao u mrtvačnici. Na telu i danas ima ožiljke od opekotina.

Život u izolaciji

Sada je ovo medicinsko čudo progovorilo o svojoj muci i uticaju koji je “šest života” imalo na njega.

"Ljudi me smatraju najmoćnijom vešticom u našem kraju. Život je išao dalje, ali osećao sam da nešto nije u redu sa mnom. Svaki put kad bih umro i vratio se, moje telo se osećalo vrlo čudno", objasnio je Azizi.

Nakon što se prvi put vratio iz mrtvih, kaže da su ga meštani počeli izbegavati i da su se pitali da li je on prikaza.

"Počeli su da me tretiraju kao da sam veštac i nisu verovali da sam prava osoba. Mislili su da sam duh, a neki su me se bojali zbog onoga što sam prošao", rekao je 40-godišnjak.

U jednom dokumentarcu otkrio je da živi sam, potpuno izolovan od komšija, bez supruge i dece, jer mu je teško da se uklopi u zajednicu koja ga se plaši. Priseti se i trenutka kada je jednom prilikom izašao iz mrtvačnice:

" Pre nisam bio svestan šta se dešava, ali sam se ponovo probudio osećajući veliku hladnoću. Srećom, mrtvačnica nije bila zaključana i bila je to prostorija gde su ljudi ležali, a ne mesto gde bi bili zatvoreni u kovčegu. Kada sam ustao i prošetao, nisam bio potpuno svestan situacije, ali sam video kako svi u šoku gledaju u mene", ispričao je.



Meštani potvrđuju da ga se “svi jako boje”

"Njegova iskustva su toliko zastrašujuća da ga se i ja bojim. Video sam to svojim očima. Jezivo je videti nekoga za koga znaš da je mrtav kako se vraća u život. Svaki put kad ga vidimo – bežimo, jer ne možemo da verujemo da je čovek", rekao je jedan od meštana.