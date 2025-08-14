Slušaj vest

Svetski poznata astrolog Tamara Globa predviđa da će 2025. godina biti izuzetno povoljna za jedan horoskopski znak.

Po njenim rečima, pred nama je period pun uzbudljivih događaja, koji će se nizati jedan za drugim gotovo bez predaha. Tokom narednih 11 meseci, Lavovi mogu očekivati velike promene, značajne susrete i preokrete koji će im otvoriti nova životna poglavlja.

Celu godinu, kaže Globa, pratiće energija Zelene Drvene Zmije, koja donosi mudrost, prilagodljivost i iznenadne darove sudbine.

Lav

Lav Foto: Dr-Lange, Panther Media GmbH / Alamy / Profimedia

Za pripadnike ovog vatrenog znaka 2025. će biti vreme kada mogu da se opuste, udahnu punim plućima i uživaju u životu. Lavovi neće morati da brinu ni o finansijama ni o karijeri – novac će dolaziti lako, a poslovne okolnosti će im ići na ruku.

Mnogi će doživeti iznenadan dobitak, možda iz nekog starog projekta za koji su već zaboravili ili iz davne investicije koja će odjednom procvetati.

Početak godine, posebno kraj januara, doneo im je snažan potencijal za, koji će se još uvećati u prvoj polovini oktobra. Tamara Globa savetuje Lavovima da tada svu svoju energiju usmere na kreativne projekte, intelektualne poduhvate i završavanje obaveza koje su dugo odlagali.

Astrološkinja Tamara Globa Foto: printscren/youtube/Надежда Стрелец

Upravo ti završeni poslovi mogli bi da im otvore vrata ka novim mogućnostima.

Pored poslovnog i finansijskog prosperiteta, Lavove očekuje i niz prijatnih iznenađenja u ljubavnom životu. Mnogi slobodni pripadnici znaka mogli bi da upoznaju osobu koja će im potpuno promeniti emotivni svet, dok će oni u vezi ili braku doživeti dodatno jačanje odnosa i dublje razumevanje sa partnerom.

Globa zaključuje da Lavovima 2025. dolazi kao nagrada za sve napore iz prethodnih godina – sada je vreme da ubiraju plodove svog rada i hrabro kroče ka budućnosti.

