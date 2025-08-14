da li ste bezbedni

Svaki vlasnik kuće ili stana zna koliko je stresno vratiti se kući i zateći je ransakriranu. U Engleskoj i Velsu, čak četvrt miliona ljudi godišnje doživi provalu, a policija često odustaje od istrage – u 70% slučajeva istraživanje prestaje već posle mesec dana. Većina provalnika nikada ne bude uhvaćena.

Bivši provalnik, Majkl Fraser (63), sada sigurnosni konsultant i bivši voditelj emisije Beat the Burglar, deli deset ključnih saveta kako da zaštitite svoj dom, posebno tokom letnjih meseci kada mnogi odlaze na odmor.

1. Nabavite pravu tehnologiju

Video zvona poput Ring ili Nest odlično odbijaju provalnike. Nikome ne pada na pamet da rizikuje snimanje. Fraser preporučuje kamere sa senzorima pokretana svim stranama kuće, povezane sa telefonom.

Video kamera na ulaznim vratima kuće za zaštitu od provale

Takođe, kvalitetan alarm je obavezan. Servisirajte ga bar jednom godišnje – prljav alarm signalizira provalniku da nije održavan i verovatno nije uključen.

2. Osvetlite svoj dom

Pokretom aktivirane svetiljke smanjuju rizik od provale. Postavite ih tako da reaguju samo na visinu iznad 1,2 m kako biste izbegli lažno aktiviranje od strane životinja.

Infra-crvena svetla pružaju diskretno osvetljenje i poboljšavaju noćni snimak sa kamera. Mogu se povezati sa pametnim uređajima da vas obaveste o nepoznatim posetiocima.

3. Sigurni brava i prozori

Prednja vrata moraju imati cilindričnu ili Yale bravu sa ključem. Prozori takođe treba da imaju brave koje sprečavaju uvlačenje alata kroz prorez. Glasno lomljenje prozora je nešto što provalnici izbegavaju jer ostavlja tragove i može povrediti provalnika.

4. Zaštitite zadnji deo kuće

Provalnici često ulaze kroz zadnji deo kuće. Nikada ne ostavljajte merdevine, alate ili baštenski nameštaj pored prozora. Anti-climb boja za oluke sprečava penjanje. Nikada ne ostavljajte rezervni ključ napolju ili u mačjoj klopci.

Komšije mogu da sačuvaju dom

5. Ne ostavljajte vrednosti na dohvat ruke

Ključevi, torbe i male vrednosti pored vrata su lak plen. Instalirajte metalnu poštansku kutiju unutar vrata i seckajte dokumente sa ličnim podacima da sprečite krađu identiteta.

6. Budite dobar komšija

Oko vas mogu biti oči i uši koje odvraćaju provalnike. Formirajte Neighborhood Watch grupu i koristite nalepnice koje signaliziraju da je kuća pod nadzorom.

Pazite da ne ostavljate tragove da je kuća prazna: pospremite poštu, vratite kante nakon odvoza. Rezervni ključ za komšiju nikada ne označava njegovo ime.

7. Ne „pozivajte“ provalnike

Otvorena kapija i gusti žbunovi mogu delovati kao pozivnica. Održavajte ogradu i uklonite zaklone koji skrivaju provalnike od pogleda.

8. Zavarajte ih kada niste kod kuće

Provalnici često ulaze kroz zadnji deo kuće.

Držite zavese i roletne zatvorene. Tajmeri za svetlo mogu simulirati prisustvo ukućana.

9. Ne delite planove na društvenim mrežama

Objavljivanje fotografija dok ste na odmoru olakšava posao provalnicima. Sačekajte povratak da podelite uspomene.

10. Zaštitite automobile

Koristite alarm, sigurnosne brave, Faraday torbe za ključeve i ne ostavljajte vrednosti na vidiku. Parkiranje okrenuto ka trotoaru otežava brzi odlazak.

